Лига конференций27 ноября 2025, 21:23
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион на игру против Шемрок Роверс
Матч Лиги конференций пройдет 27 ноября в 22:00 в ирландском Дублине
Донецкий Шахтера прибыл на матч на матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
27 ноября в 22:00 в ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Команда турецкого специалиста Арды Турана имеет 6 очков и занимает 10-е место среди 36 команд.
Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.
