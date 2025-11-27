ФОТО. Шахтер прибыл на стадион на игру против Шемрок Роверс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 21:23 | Обновлено 27 ноября 2025, 21:28
Матч Лиги конференций пройдет 27 ноября в 22:00 в ирландском Дублине

ФК Шахтер

Донецкий Шахтера прибыл на матч на матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

27 ноября в 22:00 в ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана имеет 6 очков и занимает 10-е место среди 36 команд.

Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
