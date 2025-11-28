Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левый Берег – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
28 ноября 2025, 12:01 | Обновлено 28 ноября 2025, 12:28
Левый Берег – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 28 ноября в 13:00 по Киеву

Левый Берег – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Левый Берег

В пятницу, 28 ноября, состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Левый Берег

Прошлогодний участник УПЛ в текущем сезоне демонстрирует просто отличные результаты. За 17 туров Первой лиги «Левому Берегу» удалось набрать 36 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 2-го места составляет 2 очка, а вот лидер «Буковина» опережает киевлян на 9 баллов.

С Кубка Украины клуб вылетел от той же «Виктории» на стадии 1/16 финала турнира.

Виктория

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 17 туров Первой лиги на балансе сумчан есть 19 очков, благодаря которым они и занимают 9 позицию таблицы турнира. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет не слишком велико – всего 4 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Виктории» удалось пройти «Ворсклу» и «Левый Берег», однако в 1/8 финала команда минимально уступила «Ингульцу».

Личные встречи

В этом сезоне коллективы встречались уже дважды. В 3 туре Первой лиги победу 2:1 одержал «Левый Берег», а в Кубке Украины минимально победила «Виктория».

Интересные факты

  • «Левый Берег» не проиграл ни в одном из последних 6 домашних поединков.
  • «Виктория», в свою очередь, не может победить на выезде уже в течение 5-х матчей.
  • «Левый Берег» пропустил 12 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Левого Берега» с коэффициентом 1.62.

Левый Берег Киев Виктория Сумы прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
