Украина. Первая лига28 ноября 2025, 12:57 |
Левый Берег – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 18-го тура Первой лиги
28 ноября в 13:00 проходит матч 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 18-й тур. 28 ноября 2025
13:00. Левый Берег – Виктория Сумы
Турнирная таблица
