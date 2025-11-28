Левый Берег – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
28.11.2025 13:00 - : -
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
Смотрите 28 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 18-го тура Первой лиги

ФК Левый Берег

28 ноября в 13:00 проходит матч 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 18-й тур. 28 ноября 2025

13:00. Левый Берег – Виктория Сумы

Турнирная таблица

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Левый Берег Киев Виктория Сумы
