Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Команда Александра Рябоконя продолжила беспроигрышную серию
В пятницу, 28 ноября, в Киеве состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Левый Берег» принимал сумскую «Викторию» и одержал победу со счетом 3:0.
«Левый Берег» вышел вперед уже на 12-й минуте поединка. Андрей Якимив выиграл верховую борьбу и ударом головой замкнул навес Дмитрия Шастала со штрафного.
Во второй раз «Левый Берег» забил на 81-й минуте. Олег Криворучко нанес удар по воротам, Станислав Шарай пытался подстраховать голкипера и закрыть свободный угол, но срезал мяч в сетку.
Точку в матче хозяева поставили в компенсированное время. Егор Гуничев воспользовался позиционной ошибкой обороны соперников и переиграл голкипера «Виктории».
Первая лига. 18-й тур, 28 ноября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»
«Левый Берег» Киев – «Виктория» Сумы – 3:0
Голы: Якимив, 12, Шарай, 81 (автогол), Гуничев, 90+2
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
