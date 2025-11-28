Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Левый Берег
28.11.2025 13:00 – FT 3 : 0
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 16:08 |
88
0

Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Команда Александра Рябоконя продолжила беспроигрышную серию

Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
ФК Левый Берег

В пятницу, 28 ноября, в Киеве состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Левый Берег» принимал сумскую «Викторию» и одержал победу со счетом 3:0.

«Левый Берег» вышел вперед уже на 12-й минуте поединка. Андрей Якимив выиграл верховую борьбу и ударом головой замкнул навес Дмитрия Шастала со штрафного.

Во второй раз «Левый Берег» забил на 81-й минуте. Олег Криворучко нанес удар по воротам, Станислав Шарай пытался подстраховать голкипера и закрыть свободный угол, но срезал мяч в сетку.

Точку в матче хозяева поставили в компенсированное время. Егор Гуничев воспользовался позиционной ошибкой обороны соперников и переиграл голкипера «Виктории».

Первая лига. 18-й тур, 28 ноября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Виктория» Сумы – 3:0

Голы: Якимив, 12, Шарай, 81 (автогол), Гуничев, 90+2

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Левый Берег).
81’
ГОЛ ! Автогол забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Якымив (Левый Берег).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Станислав Шарай Андрей Якимив Левый Берег Киев видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
