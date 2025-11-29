Александр РЯБОКОНЬ: «Хорошо, что основной состав выдержал все нагрузки»

В поединке 18-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 3:0 обыграл сумскую «Викторию». Главный тренер киевского клуба Александр Рябоконь поделился впечатлениями о матче.

«И сам матч складывался нелегко, и ожидание этого матча, все-таки заключительная игра была. Ну, и мы понимали, что соперник – очень крепкая команда. Она не на том месте, которое заслуживает своей игрой. Поэтому матч до самой последней минуты, возможно, до третьего забитого гола, был совсем нелегкий. На какое-то время во втором тайме соперник перехватил инициативу. Тоже создавал моменты. Если счет убедителен, то по самой игре так убедительно не было, если откровенно.

Доволен ли игрой футболистов, выходящих со скамейки запасных? Отлично, что они выходят и используют свой шанс. У нас состав стабилен в течение сезона. Поначалу моей работы они играли, на мой взгляд, просто немного сильнее, поэтому состав почти не меняли. Кто-то заслуживал, возможно, больше времени, чтобы больше играть. Но на первом месте все равно результат. Хорошо, что основной состав выдержал все нагрузки.

Промежуточный итог? Если не максимум, то где-то близко к максимуму нам удалось выжать из этой ситуации. Я ведь не буду оценивать свою работу. Пусть оценивают болельщики, в первую очередь», – сказал Александр Рябоконь.