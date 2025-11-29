Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Хорошо, что основной состав выдержал все нагрузки»
Первая лига
Левый Берег
28.11.2025 13:00 – FT 3 : 0
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 11:16 | Обновлено 29 ноября 2025, 11:17
224
0

Александр РЯБОКОНЬ: «Хорошо, что основной состав выдержал все нагрузки»

Наставник «Левого Берега» подвел краткий итог первой части сезона

29 ноября 2025, 11:16 | Обновлено 29 ноября 2025, 11:17
224
0
Александр РЯБОКОНЬ: «Хорошо, что основной состав выдержал все нагрузки»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В поединке 18-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 3:0 обыграл сумскую «Викторию». Главный тренер киевского клуба Александр Рябоконь поделился впечатлениями о матче.

«И сам матч складывался нелегко, и ожидание этого матча, все-таки заключительная игра была. Ну, и мы понимали, что соперник – очень крепкая команда. Она не на том месте, которое заслуживает своей игрой. Поэтому матч до самой последней минуты, возможно, до третьего забитого гола, был совсем нелегкий. На какое-то время во втором тайме соперник перехватил инициативу. Тоже создавал моменты. Если счет убедителен, то по самой игре так убедительно не было, если откровенно.

Доволен ли игрой футболистов, выходящих со скамейки запасных? Отлично, что они выходят и используют свой шанс. У нас состав стабилен в течение сезона. Поначалу моей работы они играли, на мой взгляд, просто немного сильнее, поэтому состав почти не меняли. Кто-то заслуживал, возможно, больше времени, чтобы больше играть. Но на первом месте все равно результат. Хорошо, что основной состав выдержал все нагрузки.

Промежуточный итог? Если не максимум, то где-то близко к максимуму нам удалось выжать из этой ситуации. Я ведь не буду оценивать свою работу. Пусть оценивают болельщики, в первую очередь», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Левый Берег).
81’
ГОЛ ! Автогол забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Якымив (Левый Берег).
По теме:
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»
Нива Тернополь – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Левый Берег Киев Александр Рябоконь пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28 ноября 2025, 17:17 12
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша

Денис был в розыске

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 7
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.11.2025, 07:00
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:33
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем