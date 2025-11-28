Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
28.11.2025 13:00 – FT 3 : 0
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 15:26 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:29
Левый Берег открыл 18-й тур Первой лиги победой над Викторией

Матч прошел в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег»

ФК Левый Берег

В пятницу, 28 ноября, состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал сумскую «Викторию» и одержал уверенную победу со счетом 3:0.

«Левый Берег» не проигрывал в 11 матчах подряд, а два предыдущих поединка выиграл. «Виктория» же в прошлом туре прервала продолжительную серию без побед.

«Левый Берег» открыл счет уже на 12-й минуте поединка. Андрей Якимив ударом головой замкнул навес Дмитрия Шастала со штрафного.

Во второй раз «Левый Берег» отличился на 81-й минуте. Олег Криворучко пробил по воротам, Станислав Шарай пытался подстраховать голкипера, но срезал мяч в сетку.

Точку в матче хозяева поставили в компенсированное время. Егор Гуничев воспользовался позиционной ошибкой обороны и переиграл голкипера «Виктории».

Первая лига. 18-й тур, 28 ноября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Виктория» Сумы – 3:0

Голы: Якимив, 12, Шарай, 81 (автогол), Гуничев, 90+2

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Левый Берег).
81’
ГОЛ ! Автогол забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Якымив (Левый Берег).
Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
