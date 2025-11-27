Травма ноги. Олейникова досрочно завершила матч 1/8 финала в Буэнос-Айресе
Александра не сумела доиграть встречу против Луссианы Перес Аларкон
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Во втором раунде украинка вышла на корт против Луссианы Перес Аларкон (Перу, WTA 448). Олейникова отказалась продолжать борьбу после поражения в первом сете на тай-брейке.
WTA 125 Буэнос-Айрес. Грунт, 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) [4] – Луссиана Перес Аларкон (Перу) [WC] – 6:7 (0:7), RET., Олейникова
Во время игры Александра упала и травмировала ногу. Украинка приседала и пыталась размять ногу, но в итоге все же приняла решение сняться с поединка.
Луссиана Перес Аларкон в четвертьфинале поборется против Варвары Лепченко (США, WTA 157).
Олейникова прервала винстрик, который составлял 11 поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой соревнований в Колине, а 9 ноября – в Тукумане. На старте турнира в столице Аргентины Александра одолела Саду Нахиману.
Впевненість в своєму тілі і своїх фізичних можливостях це добре, але наскільки їх вистачить з таким енергозатратним тенісом? Сумніваюся, що надовго. Навіть машини ламаються, а людське тіло аж ніяк не машина. Правильно зробила, що знялася після програного сету, але ж сама довела ситуацію до критичної.
Одна річ, якби Сашуня просто не вміла грати по-іншому. Ні, уміє, може зіграти активно (не плутати з ризиковано), і не раз це демонструвала. Навіть моментами сьогодні. Просто не може себе змусити змінити "виграшний" алгоритм - навіть коли він стає програшним.