Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Травма ноги. Олейникова досрочно завершила матч 1/8 финала в Буэнос-Айресе
WTA
27 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 27 ноября 2025, 19:06
320
2

Травма ноги. Олейникова досрочно завершила матч 1/8 финала в Буэнос-Айресе

Александра не сумела доиграть встречу против Луссианы Перес Аларкон

27 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 27 ноября 2025, 19:06
320
2 Comments
Травма ноги. Олейникова досрочно завершила матч 1/8 финала в Буэнос-Айресе
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Во втором раунде украинка вышла на корт против Луссианы Перес Аларкон (Перу, WTA 448). Олейникова отказалась продолжать борьбу после поражения в первом сете на тай-брейке.

WTA 125 Буэнос-Айрес. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [4] – Луссиана Перес Аларкон (Перу) [WC] – 6:7 (0:7), RET., Олейникова

Во время игры Александра упала и травмировала ногу. Украинка приседала и пыталась размять ногу, но в итоге все же приняла решение сняться с поединка.

Луссиана Перес Аларкон в четвертьфинале поборется против Варвары Лепченко (США, WTA 157).

Олейникова прервала винстрик, который составлял 11 поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой соревнований в Колине, а 9 ноября – в Тукумане. На старте турнира в столице Аргентины Александра одолела Саду Нахиману.

По теме:
Александра Олейникова – Луссиана Перес Аларкон. Смотреть онлайн. LIVE
Продолжила винстрик: Олейникова успешно стартовала в Буэнос-Айресе
Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова WTA Буэнос-Айрес травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Футбол | 27 ноября 2025, 13:08 5
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером

Проспер Оба не подписывал контракт с «горняками»

ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
Футбол | 27 ноября 2025, 07:03 1
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией

Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада
Теннис | 26.11.2025, 18:16
Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада
Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
От за сьогоднішню гру Сашу дуже хочеться насварити. Сашуня, коли ти бачиш, що бадмінтон не працює, свічки суперницю не лякають, вона спокійно їх обробляє і примушує тебе працювати втричі більше, технічно розводячи по кутах - чому не робиш висновки? Точніше, навіть не так, робиш, епізодами примушуєш себе зіграти активно - і це працює!!! - а потім, замість того щоб розвинути успіх, знову збиваєшся на бадмінтон. І знову ганяєш з висолопленим язиком, а очки набігають в скарбничку суперниці. І падіння теж через це.
Впевненість в своєму тілі і своїх фізичних можливостях це добре, але наскільки їх вистачить з таким енергозатратним тенісом? Сумніваюся, що надовго. Навіть машини ламаються, а людське тіло аж ніяк не машина. Правильно зробила, що знялася після програного сету, але ж сама довела ситуацію до критичної.
 Одна річ, якби Сашуня просто не вміла грати по-іншому. Ні, уміє, може зіграти активно (не плутати з ризиковано), і не раз це демонструвала. Навіть моментами сьогодні. Просто не може себе змусити змінити "виграшний" алгоритм - навіть коли він стає програшним.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем