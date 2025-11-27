Травма ноги. Олейникова досрочно завершила матч 1/8 финала в Буэнос-Айресе

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Во втором раунде украинка вышла на корт против Луссианы Перес Аларкон (Перу, WTA 448). Олейникова отказалась продолжать борьбу после поражения в первом сете на тай-брейке.

WTA 125 Буэнос-Айрес. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [4] – Луссиана Перес Аларкон (Перу) [WC] – 6:7 (0:7), RET., Олейникова

Во время игры Александра упала и травмировала ногу. Украинка приседала и пыталась размять ногу, но в итоге все же приняла решение сняться с поединка.

Луссиана Перес Аларкон в четвертьфинале поборется против Варвары Лепченко (США, WTA 157).

Олейникова прервала винстрик, который составлял 11 поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой соревнований в Колине, а 9 ноября – в Тукумане. На старте турнира в столице Аргентины Александра одолела Саду Нахиману.