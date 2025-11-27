Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей ПУЧКОВ: «Верю, что Динамо и Шахтер порадуют нас достойной игрой»
Лига конференций
27 ноября 2025, 17:46 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:54
Сергей ПУЧКОВ: «Верю, что Динамо и Шахтер порадуют нас достойной игрой»

Сегодня два украинских клуба ждут очередные испытания на евроарене

Сергей ПУЧКОВ: «Верю, что Динамо и Шахтер порадуют нас достойной игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтар

В четвертом туре Лиги конференций киевское Динамо сыграет с кипрской Омонией, а донецкий Шахтер встретится с ирландским Шэмрок Роверс.

Ожиданиями от этих поединков со Sport.ua поделился один из самых опытных украинских тренеров Сергей Пучков.

– «Динамо» в нынешнем еврокубковом сезоне неоднократно разочаровало качеством игры и результатами. Как думаете, является ли «Омония» соперником, в игре с которым у команды Александра Шовковского могут возникнуть какие-то проблемы?

– Трудно сказать. Сегодня все умеют играть в футбол, так что о недооценке того или иного соперника даже не должно быть и речи. Стоит хотя бы вспомнить дуэль динамовцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда в третьем квалификационном раунде они дважды уступили другому клубу Кипра – «Пафосу». Так что к игре с «Омонией» следует отнестись со всей ответственностью. «Динамо» задолжало перед своими болельщиками, поэтому теперь нужно наверстывать упущенное в первых матчах Лиги конференций. Думаю, что тренерский штаб киевлян подробно разобрал нынешнего соперника, изучив его сильные и слабые стороны. Поэтому хочется верить, что «бело-синие» проявят максимум своего умения, продемонстрируют качественную командную игру и порадуют результатом. Не стоит забывать и о пополнении очков нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА. О собственном имидже каждого из динамовцев я даже не говорю – все и так все понимают. Словом, нужно побеждать.

– Каким вам видится ход событий в поединке «Шахтера» в Ирландии?

– С «Шэмрок Роверс» раньше ни один из наших клубов в евротурнирах не встречался. Так что об этом сопернике можно сказать, что это темная лошадка. Но как бы то ни было, а на мой взгляд, нынешний «Шахтер» по уровню индивидуального мастерства игроков преобладает ирландцев. Быстроногие бразильцы, задающие тон игре «горняков» на протяжении последних сезонов, уже не раз обеспечивали преимущество в еврокубковых играх. Думаю, это должно отразиться и в сегодняшней встрече в Дублине. Хозяева поля, надо полагать, постараются навязать украинской команде свою игру, действуя в присущем британцам стиле – с силовой борьбой, верховыми подачами в штрафную. Думаю, вратарь и оборона «Шахтера» к этому должны быть готовы. Ответить же «горняки» могут быть эффективными быстрыми контрвыпадами, которые и должны принести успех. Верю, что сегодня «Динамо» и «Шахтер» порадуют нас достойной игрой.

Ранее Виталий Кварцяный дал свой прогноз на матч между «Шэмрок Роверс» и «Шахтером».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
