КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за этого у Шахтера возникают большие проблемы»

Украинский специалист Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча Лиги Европы между «Шемрок Роверс» и «Шахтером»:

– Виталий Владимирович, «Шахтер» в группе Лиги конференций находится в немного лучшем положении, чем «Динамо», да и соперник «Шэмрок Роверс» уже более двух недель после окончания местного сезона находится без игровой практики. У вас оптимистичные ожидания перед этой игрой?

– Честно говоря, да. Я думаю, что у «Шахтера» есть все шансы вывезти из Ирландии три очка.

– «Горняки» однозначные фавориты этого противостояния?

– Глядя на то, как ведет себя на тренерской скамейке Арда Туран, который вместе с командой бегает, часто подсказывает подопечным, это хороший знак. Тренер адаптировался во взаимоотношениях с футболистами. Видно, что «горняки» проанализировали свои ошибки, допущенные на старте сезона, поэтому они выходят из кризиса. Команда максимально настроена на конструктивность в своих тактических раскладах, они нацелены на организацию атаки, часто пытаются прессинговать. Уверен, что с условным «Фейеноордом» или «Севильей» «Шахтер» тоже пытался бы атаковать, действовать конструктивно, а это развитие.

Мы видим, что некоторые футболисты донецкой команды начинают оживать, хотя от травмы еще не пришел в себя Алиссон, который зажигал на старте сезона, уже привыкли играть без Кевина.

Если команда хочет атаковать, она всегда будет ближе к победе. Думаю, примерно в таком русле «Шахтер» и будет развиваться, потому что исполнители для этого есть.

Единственный минус, который бросается в глаза, это то, что сопернику легко выучить игру «Шахтера». Как только оппонент начинает атаковать большими силами, у «горняков» возникают проблемы.

Поединок между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

