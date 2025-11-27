Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за этого у Шахтера возникают большие проблемы»
Лига конференций
27 ноября 2025, 13:46 |
261
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за этого у Шахтера возникают большие проблемы»

Украинский специалист дал свой прогноз на матч между «Шемрок Роверс» и «Шахтером»

27 ноября 2025, 13:46 |
261
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за этого у Шахтера возникают большие проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Украинский специалист Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча Лиги Европы между «Шемрок Роверс» и «Шахтером»:

– Виталий Владимирович, «Шахтер» в группе Лиги конференций находится в немного лучшем положении, чем «Динамо», да и соперник «Шэмрок Роверс» уже более двух недель после окончания местного сезона находится без игровой практики. У вас оптимистичные ожидания перед этой игрой?

– Честно говоря, да. Я думаю, что у «Шахтера» есть все шансы вывезти из Ирландии три очка.

– «Горняки» однозначные фавориты этого противостояния?

– Глядя на то, как ведет себя на тренерской скамейке Арда Туран, который вместе с командой бегает, часто подсказывает подопечным, это хороший знак. Тренер адаптировался во взаимоотношениях с футболистами. Видно, что «горняки» проанализировали свои ошибки, допущенные на старте сезона, поэтому они выходят из кризиса. Команда максимально настроена на конструктивность в своих тактических раскладах, они нацелены на организацию атаки, часто пытаются прессинговать. Уверен, что с условным «Фейеноордом» или «Севильей» «Шахтер» тоже пытался бы атаковать, действовать конструктивно, а это развитие.

Мы видим, что некоторые футболисты донецкой команды начинают оживать, хотя от травмы еще не пришел в себя Алиссон, который зажигал на старте сезона, уже привыкли играть без Кевина.

Если команда хочет атаковать, она всегда будет ближе к победе. Думаю, примерно в таком русле «Шахтер» и будет развиваться, потому что исполнители для этого есть.

Единственный минус, который бросается в глаза, это то, что сопернику легко выучить игру «Шахтера». Как только оппонент начинает атаковать большими силами, у «горняков» возникают проблемы.

Поединок между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный дал свой прогноз на матч между «Шемроком» и «Шахтером».

По теме:
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках
Легионер Шахтера: «Искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее»
ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»
Шемрок Роверс Виталий Кварцяный Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2025, 00:01 27
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ

Мадридцы одолели «Олимпиакос»

Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27 ноября 2025, 13:50 0
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны

Тренер, вероятно, продолжит карьеру в Азербайджане

Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Футбол | 27.11.2025, 13:08
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27.11.2025, 04:02
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 1
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем