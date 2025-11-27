Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Лига конференций
27 ноября 2025, 12:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:29
403
0

Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером

Украинский специалист ожидает увидеть победу команды Арды Турана

27 ноября 2025, 12:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:29
403
0
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Украинский специалист Виталий Кварцяный дал прогноз на матч между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» в рамках четвертого тура Лиги конференций:

– Итак, ваш прогноз на матч в Дублине будет однозначным?

– На мой взгляд, «горняки» пропустят гол, но сами несколько раз забьют. Ставлю на – 3:1.

Поединок между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный спрогнозировал «Шахтеру» выход в финал Лиги конференций.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках
Легионер Шахтера: «Искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее»
ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Виталий Кварцяный Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27 ноября 2025, 00:22 3
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов

Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»

ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
Футбол | 27 ноября 2025, 13:33 0
ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»

Известный тренер считает, что проблемы киевлян комплексные

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27.11.2025, 05:05
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Футбол | 27.11.2025, 13:08
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 6
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем