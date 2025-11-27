Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером

Украинский специалист Виталий Кварцяный дал прогноз на матч между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» в рамках четвертого тура Лиги конференций:

– Итак, ваш прогноз на матч в Дублине будет однозначным?

– На мой взгляд, «горняки» пропустят гол, но сами несколько раз забьют. Ставлю на – 3:1.

Поединок между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

