Лига конференций27 ноября 2025, 12:49
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Украинский специалист ожидает увидеть победу команды Арды Турана
27 ноября 2025, 12:49
Украинский специалист Виталий Кварцяный дал прогноз на матч между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» в рамках четвертого тура Лиги конференций:
– Итак, ваш прогноз на матч в Дублине будет однозначным?
– На мой взгляд, «горняки» пропустят гол, но сами несколько раз забьют. Ставлю на – 3:1.
Поединок между «Шемрок Роверс» и донецким «Шахтером» состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Виталий Кварцяный спрогнозировал «Шахтеру» выход в финал Лиги конференций.
