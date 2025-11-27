Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Лига конференций
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций

Виталий Кварцяный предрек украинской команде фантастический путь в евротурнире

Шахтер

Сегодня, 27 ноября «Шахтер» на выезде сыграет матч группового раунда Лиги конференций. В Дублине подопечные Арды Турана будут противостоять «Шемрок Роверс».
Своими ожиданиями от этой встречи, и перспективах «горняков» в самом турнире сайту Meta.ua эксклюзивно рассказал авторитетный украинский наставник Виталий Кварцяный.

– Мне кажется «горняки» не просто должны выйти в плей-офф, а попасть в первую восьмерку, чтобы сразу гарантировать себе место в 1/8 финала, а не преодолевать барьер 1/16-й, – сказал Кварцяный. – У «Шахтера» ведь изначально была задача пошуметь в Европе. В Лигу чемпионов они не попали, из Лиги Европы – вылетели, поэтому мы все ждем прорыва в Лиге конференций. Я не исключаю, что мы можем увидеть команду в финале турнира.

Откуда такой оптимизм? «Горняки» сейчас показывает качественный футбол. А что касается предстоящего матча против «Шемрок Роверс», то, на мой взгляд, подопечные Арды Турана пропустят гол, но сами несколько забьют. Ставлю на – 3:1.

По теме:
Мануэль НОЙЕР: «Арсенал заслужил победу»
Легенда Шахтера: «Если он уйдет из клуба, то это будет небольшая потеря»
Бош рассказал, как ПСВ одержал победу над Ливерпулем
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Фанькин кот
В финал пробиться Шахте будет трудновато. Есть Фиорентина, Кроистал Пелес, Майнц, Райо Вальекано. И ещё какие-то команды могут выстрелить, например тот же Самсунспор. А вот полуфинал - самое то. Команда у горняков сильно молодая, без опыта и недостаточно сыграна, чтобы вот так сходу решать такие задачи. Но может где-то и подфартить. Все будут только рады этому.
Ответить
+2
