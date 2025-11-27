Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций

Сегодня, 27 ноября «Шахтер» на выезде сыграет матч группового раунда Лиги конференций. В Дублине подопечные Арды Турана будут противостоять «Шемрок Роверс».

Своими ожиданиями от этой встречи, и перспективах «горняков» в самом турнире сайту Meta.ua эксклюзивно рассказал авторитетный украинский наставник Виталий Кварцяный.

– Мне кажется «горняки» не просто должны выйти в плей-офф, а попасть в первую восьмерку, чтобы сразу гарантировать себе место в 1/8 финала, а не преодолевать барьер 1/16-й, – сказал Кварцяный. – У «Шахтера» ведь изначально была задача пошуметь в Европе. В Лигу чемпионов они не попали, из Лиги Европы – вылетели, поэтому мы все ждем прорыва в Лиге конференций. Я не исключаю, что мы можем увидеть команду в финале турнира.

Откуда такой оптимизм? «Горняки» сейчас показывает качественный футбол. А что касается предстоящего матча против «Шемрок Роверс», то, на мой взгляд, подопечные Арды Турана пропустят гол, но сами несколько забьют. Ставлю на – 3:1.