Бывший полузащитник Омонии дал Динамо установку на игру

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус, у которого за плечами три года выступлений за «Омонию», рассказал о будущем сопернике «Динамо» по Лиге конференций, сказав, в частности, как нужно киевлянам действовать в этом поединке.

– Динамовцам очень важно сыграть грамотно тактически, компактно, не дать сопернику разбежаться, – сказал Безус. – Опасно оставлять игроков «Омонии» один в один. Возможно, лучше было бы действовать от обороны, чтобы умело воспользоваться свободными зонами и убегать в контратаки. И нужно сыграть нагло, где-то даже подтолкнуть. Киприоты не любят, когда против них действуют агрессивно.

Напомним, что матч группового раунда Лиги конференций между «Омонией» и «Динамо» состоится 27 ноября. Начало поединка – в 19:45.