Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»

Завтра, 27 ноября «Динамо» проведет очередной матч группового раунда Лиги конференций против кипрской «Омонии». После победы в прошлом туре над боснийским «Зриньски» (6:0) у поклонников «бело-синих» появилась надежда, что их команда сможет пробиться в плей-офф турнира. Так ли это, и в целом о шансах динамовцев в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный отечественный тренер Виталий Кварцяный.

– Виталий Владимирович, после победы в Лиге конференций над «Зриньски» «Динамо» дважды уступило в чемпионате и скатилось на седьмое место. Насколько сложно будет команде настроиться на матч против «Омонии» прежде всего в психологическом плане?

– Ближайший соперник один из лидеров своего чемпионата. Это квалифицированная команда, как и «Динамо». Но киевлян в последнее время лихорадит. Нет уверенности у вратаря, в обороне идут шатания. Те манеры действий, которые выполняют защитники, не имеют перспектив. К тому же дополнительная нагрузка идет еще и потому, что слабо играет полузащита, а в атаке вообще ничего нет. Отсутствуют слаженные коллективные действия.

Я не знаю, что случилось с «Динамо». Еще полгода назад я хвалил команду, она уверенно стала чемпионом. Да, в Европе киевляне выступили неудачно по результату, но их игру можно было смотреть. А сейчас нет ни результата, а тем более игры. Футболисты практически те же самые, кое-кто добавился, но почему в действиях такая безнадежность и беззубая игра в атаке, для меня непонятно. Все в одном темпе, через аритмию, которая не соответствует игровым ситуациям. Скорость отсутствует. Не всегда ведь нужно мяч разыгрывать возле своих ворот. Команда хочет играть в современный футбол? Но современный футбол он любой, не только с перекатыванием мяча на своей половине поля. Он скоростной, который сближает мяч со штрафной соперника, а не со своей штрафной. Прессинг медленный, не добегают. Динамовцы много нарушают правила не координационным способом. Ну, нельзя же все время неправильно отбирать мяч. Футбол имеет свои законы. А порой мы видим борьбу классическую, вольную, дзюдо и так далее. Футбол – это искусство. Можно быть сильным, атлетичным, но с координацией.

Вспомнил снова о прессинге, как динамовцы это делают. Они практически сразу фолят. Но нужно быть хитрее. А пока соперник разыграет штрафной, то болельщики успеют и чай попить. Или взять розыгрыш мяча. Делаются поперечные передачи друг другу без продвижения вперед, потом не спеша на полусогнутых за 15 минут таки доходят до штрафной соперника.

Отдельно хочется сказать об обводках. В «Динамо» всегда были квалифицированные индивидуально сильные полузащитники. Яковенко, Рац, Заваров, Михайличенко, Яремчук. Я уже не говорю о Бессонове, Бале, Демьяненко, Балтаче, Кузнецове, которые носились по полю все 90 минут. Кто сейчас может хоть чуть-чуть сравниться с этими исполнителями? Никто. Нет таких игроков в «Динамо». Нет уверенности в скоростной работе с мячом. Для чего проводятся тренировки? Чтобы наработанное или же все лучшее показать в игре. А мы этого не видим.

Динамо. Александр Шовковский

– Может, нынешним футболистам «Динамо» нужен более эмоциональный наставник, такой как, к примеру, Виталий Кварцяный или Йожеф Сабо?

– Шовковский – порядочный и добрый человек. Я никогда не видел его агрессию, но, уверен, что он сильный мужик и умеет все. Может, он еще ищет себя в этом ремесле, но я его уважаю, как футболиста и как человека. Я не хочу, чтобы мои слова о «Динамо» тренер воспринял, как обиду. Просто я рекомендую обратить внимание на моменты, о которых я сказал выше. Я могу только пожелать Шовковскому многих лет работы на благо «Динамо», но он должен, наверное, сменить подходы к работе. Наставник обязан быть и жестким, но в целом гармонично подходить к процессу.

Когда я работал, то в быту по отношению к футболистам был человечным, мне так кажется. Другое дело тренировка и особенно игра. Да, я был жестким, и даже грубым, поскольку это были гладиаторские бои, с футбольным законом, куда входят все моменты, которые я перечислял. Другие виды спорта должны быть второстепенными в действиях футболистов, а у нас они зачастую главенствуют. В приоритете у игрока должна быть координационная слаженность.

Динамо. Владимир Бражко

– У вас, как у тренера, специалиста, к кому в «Динамо» наименьше претензий?

– Пусть не обижаются, но я не вижу в «Динамо» ни одного талантливого футболиста. Одно время меня приятно поражало развитие Бражка, казалось, что вот-вот… но он после травмы резко сдал. Потом вроде снова приблизился к пиковому состоянию, уже был под сборной, но снова сдулся, и стал как все. Не знаю, с чем это связано. Он не стал лидером, не смог овладеть индивидуальной скоростной техникой, которая бы отличала его на трансферных листах «Динамо». Его рост остановился.

Можно вспомнить Михавко, который, наверное, единственный, кто хочет отличаться нестандартными действиями на поле. Он много раз нарушает правила, но эти фолы амбициозные, он увлекается борьбой с соперником. Он может вырасти в важную боевую единицу для «Динамо» и для сборной Украины, но Тарасу еще очень много нужно работать.

– Учитывая все моменты, о которых вы рассказали, ничья на Кипре будет считаться положительным результатом для «Динамо»?

– В этом случае, думаю, большой критики не будет. На мой взгляд, это удовлетворительный результат. «Омония» – сильный оппонент. У них в активе есть достойные победы на международной арене. И не стоит забывать, что на Кипре футбол развивается быстрыми темпами. Хотя были времена, когда для «Динамо» такого рода соперник был, как сладкая булочка.

Динамо. Йожеф Сабо

– Вы верите в то, что «Динамо» сможет выйти в плей-офф Лиги конференций?

– Нет. Не успеют. Провал в чемпионате подкашивает команду психологически. Понятно, что в еврокубках другое ощущение ответственности, но то, что мы видим в исполнении киевлян, не дает повода для оптимизма. Меня мучает, что «Динамо» все время пытается завести мяч в ворота, такое ощущение, что футболисты в бильярд играют. Почему не бить чаще из-за пределов штрафной площади?

Опять же, вспоминая историю, хочу сказать, что в «Динамо» было много классных специалистов по дальним ударам. Веремеев, Буряк, Серебренников, Яковенко, Мунтян, Коньков. Они много времени уделяли отработке этих ударов на тренировках. Сабо, наверное, по два час колотил, и с левой, и с правой. Эти футболисты славились поставленным ударом. Это одна из основных функций полузащитников. Есть много примеров, когда в союзные времена большинство голов забивали именно игроки средней линии. Сейчас таких исполнителей практически нет. Мне кажется, они сильно устают на дискотеках, ноги болят, а потом во время игры думают, чтобы заднюю не дернуть, от этого и мало бьют по воротам, берегут силы на другие около футбольные дела. Мышцы напрягают не в тех местах (улыбается).

– Да, были времена…

– В конце 60-х годов я учился в киевском спортивном интернате. Понятное дело, что я не пропускал ни одного матча «Динамо» на Республиканском стадионе. Тогда разве что поединки против «Кайрата» или «Пахтакора» собирали по 60 тысяч зрителей. А когда приезжали московские клубы трибуны 100-тысячника были забиты под завязку. Стадион кричал, аплодировал, когда диктор называл фамилии игроков «Динамо». Фанаты обожествляли своих кумиров, а все потому, что они не могли плохо сыграть. Да, команда, бывало, проигрывала, но болельщик не был равнодушен, а это очень много значит. Было мастерство, которое не опускалось ниже определенного уровня. Футболисты могли почудить в ресторанах, но на игре это никогда не сказывалось. Просто тогда футбол был 24 на семь, сейчас, к сожалению, такого нет.

– Напоследок, попробуйте спрогнозировать итоговый счет матча «Омония» – «Динамо»?

– Специалисты общаются с журналистами не потому, чтобы заработать себе дивиденды, а чтобы футболисты прочитали и сделали хоть какие-то выводы, ведь это украинские команды, за которые мы переживаем особенно на международной арене. Мне приятно видеть победы наших команд в Европе. Это говорит о том, что наш футбол жив. Шовковский прочитает, может, обидится, но я не со зла. Пусть это добавит наставнику и команде характера, жажды борьбы. Поэтому на такой оптимистической ноте, завершая свой рассказ (улыбается), поставлю на победу «Динамо» – 2:1.