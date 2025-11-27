Экс-игрок Шахтера считает, что «горняки» могут бороться за победу в ЛК

Экс-воротар «Шахтера», а ныне тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт оценил перспективы «горняков» в Лиге конференций и дал прогноз на матч с «Шемрок Роверс».

– Мирон Маркевич намекнул, что даже этот молодой Шахтер может претендовать на победу в Лиге конференций, ведь в этом турнире нет команд уровня ПСЖ, «Барселоны», «Баварии», а «горняки» сейчас на ходу и на внутренней арене сделали очень приличный рывок от главного конкурента в борьбе за золото – «Динамо». Может ли действительно «горняки» сейчас сделать основной акцент на Лигу конференций?

– Потенциал у команды очень высокий. Если игроки не будут травмироваться, если жеребьевка в плей-офф будет удачной, могут зайти очень далеко в Лиге конференций. До четвертьфинала, может быть до полуфинала или финала. Конечно, хочется, чтобы «Шахтер» победил в этом турнире, но давайте не будем забегать сильно вперед.

Сначала нужно гарантировать себе еврокубковую весну. Уже потом, после зимнего антракта, можно будет чуть более аргументированно говорить. Возможно, будет усиление, возможно кого-то продадут…

Да, в Лиге конференций не играет ПСЖ или «Бавария», но есть «Фиорентина», «Кристал Пэлас» и еще пара очень крепких европейских команд. Турнир серьезный. Побороться за победу в нем «Шахтер» действительно может, тем более с таким тренером-максималистом, как Туран.

– Стоит ли ожидать забивного матча в Дублине на фоне последних результатов «Шахтера» и с каким счетом, по вашему мнению, завершится игра? Прогноз, но не погоды, а на матч «Шемрок Роверс» – «Шахтер» от Юрия Вирта.

– Думаю, мы станем свидетелями довольно большого количества голов. Прогнозирую, что игра завершится со счетом 3:1 в пользу «Шахтера».

Ранее стало известно, что «Шахтер» оформил трансфер топ-легионера из УПЛ.