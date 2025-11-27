Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мануэль НОЙЕР: «Арсенал заслужил победу»
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 08:59 | Обновлено 27 ноября 2025, 09:34
393
1

Мануэль НОЙЕР: «Арсенал заслужил победу»

Мануэль Нойер поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Арсенала

27 ноября 2025, 08:59 | Обновлено 27 ноября 2025, 09:34
393
1 Comments
Мануэль НОЙЕР: «Арсенал заслужил победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Арсенала (3:1) в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Не очень приятно, конечно. Мы хотели выиграть сегодня, но если посмотреть на второй тайм, Арсенал заслужил победу. Думаю, в ключевые моменты мы были не совсем на уровне и не создали достаточно моментов, особенно после перерыва. Это справедливый результат.

Был ли фол на мне в первом голе? Он сбил меня с баланса, и я оказался не в той позиции, в которой хотел быть. Мы знаем, как они действуют по стандартам, думаю, арбитры тоже это знают. Но вообще нужно играть, пока судья не свистнет. В любом случае, с моей стороны нет никакой критики.

Третий гол? В тот момент нам нужно больше рисковать. Пас был хорошим, не слишком длинным. Я видел, что Мартинелли набирает ход против Киммиха. Он немного быстрее Йозуа, так что это был бы выход 1 в 1 и большой момент. Я попытался это прочесть, но Мартинелли сделал прикосновение, которое все изменило – и в конце концов я оказался не в той позиции», – сказал Нойер.

По теме:
Уникальная серия Мартинелли продолжается. Игрок забил, Арсенал не проиграл
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Бош рассказал, как ПСВ одержал победу над Ливерпулем
Мануэль Нойер Бавария Арсенал Лондон Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27 ноября 2025, 08:10 1
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда

Тренер не хочет работать вместе с Винисиусом

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26 ноября 2025, 09:30 10
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты

Украинец владеет тремя из четырех основных титулов

Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 07:15
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Шовковский признался, что у Динамо возникли серьезные проблемы
Футбол | 27.11.2025, 07:55
Шовковский признался, что у Динамо возникли серьезные проблемы
Шовковский признался, что у Динамо возникли серьезные проблемы
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Футбол | 26.11.2025, 11:09
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Ноєр про 1й-3й гол,але там важливіший 2й,там Упамек обрізався і потім пішло...
Ответить
0
Популярные новости
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 17
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем