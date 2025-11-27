Мануэль НОЙЕР: «Арсенал заслужил победу»

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Арсенала (3:1) в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Не очень приятно, конечно. Мы хотели выиграть сегодня, но если посмотреть на второй тайм, Арсенал заслужил победу. Думаю, в ключевые моменты мы были не совсем на уровне и не создали достаточно моментов, особенно после перерыва. Это справедливый результат.

Был ли фол на мне в первом голе? Он сбил меня с баланса, и я оказался не в той позиции, в которой хотел быть. Мы знаем, как они действуют по стандартам, думаю, арбитры тоже это знают. Но вообще нужно играть, пока судья не свистнет. В любом случае, с моей стороны нет никакой критики.

Третий гол? В тот момент нам нужно больше рисковать. Пас был хорошим, не слишком длинным. Я видел, что Мартинелли набирает ход против Киммиха. Он немного быстрее Йозуа, так что это был бы выход 1 в 1 и большой момент. Я попытался это прочесть, но Мартинелли сделал прикосновение, которое все изменило – и в конце концов я оказался не в той позиции», – сказал Нойер.