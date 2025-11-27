Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симеоне поделился планом, который позволил Атлетико победить Интер
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 04:49 |
56
0

Симеоне поделился планом, который позволил Атлетико победить Интер

Наставник матрасников объяснил победную тактику

27 ноября 2025, 04:49 |
56
0
Симеоне поделился планом, который позволил Атлетико победить Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Интером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«У нас был четкий план – провести напряженный матч и активно работать в начале. Как вы видели, многие игроки старались отбирать мяч и переходить в контратаки.

Во втором тайме мы рассчитывали на фланговых игроков, которые искали возможность повлиять на исход, и они справились с этим. Мы добились результата в сложной игре; понимали, как выдержать давление, когда соперник владел мячом, но спустя несколько минут игроки расслабились, и игра начала меняться.

Мой замысел был в том, чтобы выжидать в первом тайме, когда «Интер» был силен, и пытаться отбирать мяч для контратак. Для этого нам нужны были игроки с подходящими качествами.

Во втором тайме я реализовал задуманное, чтобы решить проблему. Нам повезло: Хименес забил важный гол, и мы одержали столь необходимую победу.

Гол пришелся как раз вовремя. Он был крайне важен, потому что, когда центральный защитник забивает, это всегда дает команде уверенность. Этот забитый мяч вдохновит нас продолжать работать и верить в свои силы», – сказал Симеоне.

По теме:
Слот прокомментировал свое будущее в Ливерпуле после поражения от ПСВ 1:4
ДЕВУШКА ДНЯ. Клаудия Родригес – вдохновение Кукурельи, «съевшего» Ямаля
Кейн раскрыл, что не хватило Баварии в матче против Арсенала
Атлетико Мадрид Интер Милан Атлетико - Интер Лига чемпионов Диего Симеоне Сантьяго Хименес
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом
Футбол | 27 ноября 2025, 03:01 0
ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом
ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом

Криштиану Роналду продолжает бросать вызов природе и законам физиологии

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 26 ноября 2025, 04:01 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Андерсон или Санчес будут претендовать на пояс IBF

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Футбол | 26.11.2025, 19:59
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 17
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34 1
Бокс
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем