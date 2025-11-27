Симеоне поделился планом, который позволил Атлетико победить Интер

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Интером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«У нас был четкий план – провести напряженный матч и активно работать в начале. Как вы видели, многие игроки старались отбирать мяч и переходить в контратаки.

Во втором тайме мы рассчитывали на фланговых игроков, которые искали возможность повлиять на исход, и они справились с этим. Мы добились результата в сложной игре; понимали, как выдержать давление, когда соперник владел мячом, но спустя несколько минут игроки расслабились, и игра начала меняться.

Мой замысел был в том, чтобы выжидать в первом тайме, когда «Интер» был силен, и пытаться отбирать мяч для контратак. Для этого нам нужны были игроки с подходящими качествами.

Во втором тайме я реализовал задуманное, чтобы решить проблему. Нам повезло: Хименес забил важный гол, и мы одержали столь необходимую победу.

Гол пришелся как раз вовремя. Он был крайне важен, потому что, когда центральный защитник забивает, это всегда дает команде уверенность. Этот забитый мяч вдохновит нас продолжать работать и верить в свои силы», – сказал Симеоне.