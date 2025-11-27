ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом

В 40 лет Криштиану Роналду продолжает ломать все представления о спортивном возрасте.

Нападающий «Аль-Насра», который по-прежнему показывает футбол высочайшего уровня в Саудовской Аравии, обладает физической формой, которой позавидовали бы многие двадцатилетние.

И последние данные, опубликованные компанией WHOOP, лишь подтверждают то, что весь футбольный мир видит уже много лет: физиологический возраст Роналду оценивается всего в 28,7 года.

Важно отметить: WHOOP – независимая американская компания, специализирующаяся на биометрическом анализе, а сам Роналду является ее инвестором и амбассадором, но не владельцем в полном смысле. Это придает истории ещё больший вес – данные публикует не личный медийный проект футболиста, а технологическая фирма, которая работает с объективными показателями.

По информации WHOOP, результат основан на анализе девяти ключевых метрик, связанных со сном, нагрузками, частотой сердечных сокращений и составом тела. Выводы однозначны: «его организм оптимизирован для идеального сна, восстановления, эффективности и долголетия». Метаболический анализ, включая показатель HOMA-IR, указывает на «элитный метаболический контроль», который позволяет Роналду поддерживать невероятный уровень энергии, силы и выносливости. Даже уровень гемоглобина, связанный с аэробной выносливостью, выделяет его среди спортсменов.

Реакция самого Роналду была сдержанной, но показательной — с уверенностью человека, который годами живет по жесточайшей дисциплине: «Данные не лгут», – написал он в X.

Эти результаты – еще одно доказательство того, что Роналду не просто продлевает карьеру. Он меняет само понимание того, на что способен организм 40-летнего спортсмена.