Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру голкипера сборной Украины Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», а также поделился мнением о проблемах в обороне:

«У Лунина сильный характер. Он всегда готов выйти на поле, и вчера это доказал. У нас есть отличный вратарь, такой как Куртуа, но Лунин хорошо выполняет свою роль и помогает команде, когда это необходимо.

Обидно, что мы пропустили три гола, но Лунин даёт нам чувство уверенности, и мы рассчитываем на него.

Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах, в том числе и в те моменты, когда соперник атакует. Вчера были эпизоды, когда мы играли действительно хорошо.

Мы улучшим нашу игру,, потому что нам нужна надёжность в обороне. У нас были игры, где было трудно забить сопернику, но мы наконец-то прервали эту серию. Теперь хотим сделать то же самое в Ла Лиге», – подытожил Алонсо.