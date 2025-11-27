Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 11:13 | Обновлено 27 ноября 2025, 11:14
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса

Украинский голкипер помог «Реалу» одолеть греческий клуб в пятом туре Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру голкипера сборной Украины Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», а также поделился мнением о проблемах в обороне:

«У Лунина сильный характер. Он всегда готов выйти на поле, и вчера это доказал. У нас есть отличный вратарь, такой как Куртуа, но Лунин хорошо выполняет свою роль и помогает команде, когда это необходимо.

Обидно, что мы пропустили три гола, но Лунин даёт нам чувство уверенности, и мы рассчитываем на него.

Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах, в том числе и в те моменты, когда соперник атакует. Вчера были эпизоды, когда мы играли действительно хорошо.

Мы улучшим нашу игру,, потому что нам нужна надёжность в обороне. У нас были игры, где было трудно забить сопернику, но мы наконец-то прервали эту серию. Теперь хотим сделать то же самое в Ла Лиге», – подытожил Алонсо.

Лига чемпионов Реал Мадрид Олимпиакос Пирей Андрей Лунин Хаби Алонсо
Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
justhateme
Чомусь говорить про Луніна, але не говорить що захист вчора був як прохідний двір. У Олімпіакоса було більше ударів як в цілому, так і в площину.
Ответить
0
Saar
Три голи і "почуття впевненості"..  ...
Ответить
0
