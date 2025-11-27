Игрок Ливерпуля: «Мы в дерьме, я больше не могу»

Полузащитник английского «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал поражение от нидерландского ПСВ (1:4) в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Это неприемлемо. У меня даже нет слов. Я уже не могу быть злым или грустным. Сейчас мы в дерьме, и это нужно изменить. У нас до сих пор эта эмблема на груди. Нам нужно попытаться вернуть эту команду туда, где она должна быть».

После этого поражения «Ливерпуль» занял 13-е место в турнирной таблице ЛЧ, имея в своем активе девять очков после 5 туров. Это 9-е поражение мерсисайдцев в последних 12 поединках.