Лига чемпионов
27 ноября 2025, 02:26
Игрок Ливерпуля: «Мы в дерьме, я больше не могу»

Кертис Джонс прокомментировал поражение от ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine. Кертис Джонс

Полузащитник английского «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал поражение от нидерландского ПСВ (1:4) в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Это неприемлемо. У меня даже нет слов. Я уже не могу быть злым или грустным. Сейчас мы в дерьме, и это нужно изменить. У нас до сих пор эта эмблема на груди. Нам нужно попытаться вернуть эту команду туда, где она должна быть».

После этого поражения «Ливерпуль» занял 13-е место в турнирной таблице ЛЧ, имея в своем активе девять очков после 5 туров. Это 9-е поражение мерсисайдцев в последних 12 поединках.

Кертис Джонс Ливерпуль ПСВ Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
