Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Аэропорт в Буде не работает из-за непогоды
25 ноября «Ювентус» в выездном матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов победил норвежский «Буде-Глимт» – 3:2.
Туринцы столкнулись с серьезным сопротивлением соперника и вырвали победу в матче лишь в компенсированное время.
На этом неприятности «Юве» не закончились, а только начались, так как из-за непогоды они не смогли вовремя вылететь из Буде в Турин.
Обратный рейс «бьянконери» из Норвегии, как и все остальные из местного аэропорта, был перенесен из-за того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была полностью покрыта льдом и поэтому непригодна для посадки и взлета самолетов.
Ожидается, что ситуация улучшится ближе к обеду 26 ноября, и тогда аэропорт снова заработает. Предварительно «Ювентус» вылетит в Италию в 13:15 по центрально европейскому времени.
Помимо «Ювентуса», несколько болельщиков «Старой Синьоры» до сих пор остаются заблокированными в Норвегии.
