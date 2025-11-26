Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт

25 ноября «Ювентус» в выездном матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов победил норвежский «Буде-Глимт» – 3:2.

Туринцы столкнулись с серьезным сопротивлением соперника и вырвали победу в матче лишь в компенсированное время.

На этом неприятности «Юве» не закончились, а только начались, так как из-за непогоды они не смогли вовремя вылететь из Буде в Турин.

Обратный рейс «бьянконери» из Норвегии, как и все остальные из местного аэропорта, был перенесен из-за того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была полностью покрыта льдом и поэтому непригодна для посадки и взлета самолетов.

Ожидается, что ситуация улучшится ближе к обеду 26 ноября, и тогда аэропорт снова заработает. Предварительно «Ювентус» вылетит в Италию в 13:15 по центрально европейскому времени.

Помимо «Ювентуса», несколько болельщиков «Старой Синьоры» до сих пор остаются заблокированными в Норвегии.