Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 14:04 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:13
1066
2

Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт

Аэропорт в Буде не работает из-за непогоды

26 ноября 2025, 14:04 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:13
1066
2 Comments
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября «Ювентус» в выездном матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов победил норвежский «Буде-Глимт» – 3:2.

Туринцы столкнулись с серьезным сопротивлением соперника и вырвали победу в матче лишь в компенсированное время.

На этом неприятности «Юве» не закончились, а только начались, так как из-за непогоды они не смогли вовремя вылететь из Буде в Турин.

Обратный рейс «бьянконери» из Норвегии, как и все остальные из местного аэропорта, был перенесен из-за того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была полностью покрыта льдом и поэтому непригодна для посадки и взлета самолетов.

Ожидается, что ситуация улучшится ближе к обеду 26 ноября, и тогда аэропорт снова заработает. Предварительно «Ювентус» вылетит в Италию в 13:15 по центрально европейскому времени.

Помимо «Ювентуса», несколько болельщиков «Старой Синьоры» до сих пор остаются заблокированными в Норвегии.

По теме:
Диего Симеоне: «У них невероятный состав»
Арсенал – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тренер Карабаха, несмотря на поражение, доволен матчем с Наполи
Ювентус погода (дождь, снег и другое) аэропорт Буде-Глимт Лига чемпионов
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Футбол | 25 ноября 2025, 16:59 9
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина

Клуб не потянет зарплату Гуцуляка

Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26 ноября 2025, 14:02 0
Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
Футбол | 26.11.2025, 11:19
«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26.11.2025, 08:24
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladus
26 жовтня??
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 29
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 18
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем