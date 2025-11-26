Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неймар выбыл из-за травмы. Известны подробности
Бразилия
26 ноября 2025, 12:55
Неймар выбыл из-за травмы. Известны подробности

Бразилец практически наверняка не выйдет на поле в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил травму. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, у 33-летнего футболиста обнаружено повреждение мениска левого колена. Практически наверняка, что в этом году он на поле уже не выйдет.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар может сенсационно вернуться в Европу.

Неймар травма Сантос чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
