Неймар выбыл из-за травмы. Известны подробности
Бразилец практически наверняка не выйдет на поле в 2025 году
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил травму. Об этом сообщает Globo.
По информации источника, у 33-летнего футболиста обнаружено повреждение мениска левого колена. Практически наверняка, что в этом году он на поле уже не выйдет.
В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Неймар может сенсационно вернуться в Европу.
