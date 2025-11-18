Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб
Бразилия
18 ноября 2025, 19:26
Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб

На звездного бразильца нацелился «Манчестер Юнайтед»

Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний бразилец привлекает внимание английского гранда, который готов платить ему немаленькую зарплату. Соглашение Неймара с «Сантосом» истекает 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар определился со своим будущим.

Неймар Сантос Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Mark4854590
МЮ стільки заощадив на звільненні працівників, що готовий платини Неймару просто за піар? Бо в ігровому плані користі з нього вже ніякого 
Ostrov Khortitsa
о, норм - пусть переходит. МЮ не жалко
