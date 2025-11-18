Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб
На звездного бразильца нацелился «Манчестер Юнайтед»
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний бразилец привлекает внимание английского гранда, который готов платить ему немаленькую зарплату. Соглашение Неймара с «Сантосом» истекает 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Неймар провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Неймар определился со своим будущим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонцы отказались продавать украинца
Христич рассказал о ситуации