Стало известно, когда вернется в строй легионер Рух
Бразилец серьезно травмировался
В матче 13 тура с «Кудровкой» бразильский полузащитник «Руха» Клайвер попросил замену.
Как стало известно Sport.ua, Клайвер серьезно травмировал стопу, поэтому даже не обошлось без хирургического вмешательства и вернется в строй легионер уже во время подготовки ко второй части чемпионата.
Из-за простуды пропустил матч с «Кудровкой» Денис Слюсарь, однако он может успеть восстановиться до следующего календарного матча – с «Александрией», который состоится 30 ноября.
В настоящее время подопечные Ивана Федика набрали десять очков и занимают 15 место в УПЛ.
Ранее игрок «Рух» Илья Квасница поделился впечатлениями от матча против «Кудровки».
