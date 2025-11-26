Стало известно, когда вернется в строй легионер Рух

В матче 13 тура с «Кудровкой» бразильский полузащитник «Руха» Клайвер попросил замену.

Как стало известно Sport.ua, Клайвер серьезно травмировал стопу, поэтому даже не обошлось без хирургического вмешательства и вернется в строй легионер уже во время подготовки ко второй части чемпионата.

Из-за простуды пропустил матч с «Кудровкой» Денис Слюсарь, однако он может успеть восстановиться до следующего календарного матча – с «Александрией», который состоится 30 ноября.

В настоящее время подопечные Ивана Федика набрали десять очков и занимают 15 место в УПЛ.

Ранее игрок «Рух» Илья Квасница поделился впечатлениями от матча против «Кудровки».