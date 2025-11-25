Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЕЙН: «Новый контракт? Я полностью открыт к тому, чтобы остаться»
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 23:19 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:02
130
0

КЕЙН: «Новый контракт? Я полностью открыт к тому, чтобы остаться»

Англичанин отлично чувствует себя в «Баварии»

25 ноября 2025, 23:19 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:02
130
0
КЕЙН: «Новый контракт? Я полностью открыт к тому, чтобы остаться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о решении перейти в мюнхенский клуб и желании остаться в нем дольше:

«Переход в «Баварию» был одним из лучших решений в моей жизни. Это был отличный шаг в моей карьере, который помог мне улучшиться как игроку. Я полностью открыт к тому, чтобы остаться дольше.

У меня остается чуть больше 18 месяцев контракта. Я уверен, что в ближайшее время состоятся переговоры».

В текущем сезоне Кейн сыграл 23 матча за «Баварию» во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 4 результативные передачи.

Следующий матч «рекордмайстер» проведет в среду, 26 ноября, в 22:00, когда в выездной игре Лиги чемпионов встретится с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что два звездных нападающих лондонцев не смогут сыграть против «Баварии».

По теме:
Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти
Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Гарри Кейн Лига чемпионов Бавария Арсенал - Бавария Арсенал Лондон Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 78
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 09:59 4
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику

Британец хочет организовать трилогию

Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25.11.2025, 00:17
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
ВИДЕО. Эстевао положил голасо: Челси сделал счет 2:0 в матче с Барселоной
Футбол | 25.11.2025, 23:21
ВИДЕО. Эстевао положил голасо: Челси сделал счет 2:0 в матче с Барселоной
ВИДЕО. Эстевао положил голасо: Челси сделал счет 2:0 в матче с Барселоной
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
24.11.2025, 04:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем