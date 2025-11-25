КЕЙН: «Новый контракт? Я полностью открыт к тому, чтобы остаться»
Англичанин отлично чувствует себя в «Баварии»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о решении перейти в мюнхенский клуб и желании остаться в нем дольше:
«Переход в «Баварию» был одним из лучших решений в моей жизни. Это был отличный шаг в моей карьере, который помог мне улучшиться как игроку. Я полностью открыт к тому, чтобы остаться дольше.
У меня остается чуть больше 18 месяцев контракта. Я уверен, что в ближайшее время состоятся переговоры».
В текущем сезоне Кейн сыграл 23 матча за «Баварию» во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 4 результативные передачи.
Следующий матч «рекордмайстер» проведет в среду, 26 ноября, в 22:00, когда в выездной игре Лиги чемпионов встретится с «Арсеналом».
Ранее стало известно, что два звездных нападающих лондонцев не смогут сыграть против «Баварии».
