КЕЙН: «Новый контракт? Я полностью открыт к тому, чтобы остаться»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о решении перейти в мюнхенский клуб и желании остаться в нем дольше:

«Переход в «Баварию» был одним из лучших решений в моей жизни. Это был отличный шаг в моей карьере, который помог мне улучшиться как игроку. Я полностью открыт к тому, чтобы остаться дольше.

У меня остается чуть больше 18 месяцев контракта. Я уверен, что в ближайшее время состоятся переговоры».