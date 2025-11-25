Звездные нападающие Арсенала пропустят матч с Баварией

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш пропустит матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Шведский форвард, как и Кай Хаверц, еще не полностью восстановился после травмы.

«Настроение у Дьекереша и Хаверца действительно хорошее. В ближайшие несколько дней они пройдут повторное обследование, чтобы определить, сможем ли мы подготовить их к матчам на выходных», – сообщил Артета.

В текущем сезоне Дьекереш сыграл 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» состоится в среду, 26 ноября, в 22:00 в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».