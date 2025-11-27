Лунин узнал, когда Куртуа снова сможет играть за Реал

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустил поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

У 31-летнего футболиста обнаружили желудочно-кишечную инфекцию — гастроэнтерит, из-за чего шанс сыграть за команду получил Андрей Лунин.

По информации испанских изданий, Куртуа вернется в стартовый состав «Реала» уже на следующий матч Ла Лиги против «Жироны», который состоится 30 ноября в 22:00.

В сезоне 2025/26 Тибо Куртуа провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 14 голов. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Тоттенхэм».