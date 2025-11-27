Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин узнал, когда Куртуа снова сможет играть за Реал
Испания
Лунин узнал, когда Куртуа снова сможет играть за Реал

Возвращение Тибо ожидается уже на следующий матч Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустил поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

У 31-летнего футболиста обнаружили желудочно-кишечную инфекцию — гастроэнтерит, из-за чего шанс сыграть за команду получил Андрей Лунин.

По информации испанских изданий, Куртуа вернется в стартовый состав «Реала» уже на следующий матч Ла Лиги против «Жироны», который состоится 30 ноября в 22:00.

В сезоне 2025/26 Тибо Куртуа провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 14 голов. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Тоттенхэм».

По теме:
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
