Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы

Защитник «Трабзонспора» из Украины Арсений Батагов оставил заметный след в матче против «Истанбула», который завершился победой его команды 4:3.

Батагов сделал две голевые передачи, имел точностью 57%. Он выиграл 8 единоборств, совершил 8 точных длинных передач из 12 попыток, а также выиграл 7 из 11 дуэлей.

Сообщается, что во время матча Батагова наблюдали скауты топовых европейских клубов, и они остались под впечатлением. Известно, что во время зимнего трансферного окна «Трабзонспор» может получить за украинца солидную сумму.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.