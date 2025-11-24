Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Чемпионат Турции
Истанбул Башакшехир
24.11.2025 19:00 – FT 3 : 4
Трабзонспор
Турция
24 ноября 2025, 21:13 | Обновлено 24 ноября 2025, 22:01
1474
2

Арсений Батагов оформил первые результативные действия в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

24 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» прошел матч 13-го тура Суперлиги Турции, в котором «Истанбул» сыграл против «Трабзонспора».

Встреча завершилась победой гостей – 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей вышли два украинца — Арсений Батагов и Александр Зубков. Даниил Сикан просидел весь матч в запасе.

Арсений Батагов сумел оформить первое результативное действие в сезоне, отдав ассист на Эрнеста Мучи на 77-й минуте. На 90+11 Арсений снова ассистировал Мучи, который принес «Трабзонспору» победу со счетом 4:3.

После этого матча «Трабзонспор» остался на третьей строчке в турецкой Суперлиге, имея в активе 28 очков. В лидерах идут «Галатасарай» (32 очка) и «Фенербахче» (31 очко).

Чемпионат Турции, 13-й тур, 24 ноября.

Истанбул – Трабзонспор – 3:4
Голы: Зельке, 22 (п), Шомуродов, 45, Йилдимир, 90+1 – Филипе Аугусто, 37, Онуачу, 76, Мучи, 77, 90+11.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Батагов догнал Селезнева и Кравца по ассистам в турецкой Суперлиге
ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал два ассиста в одном матче в Европе
Легионер сборной Украины отличился первым результативным действием в сезоне
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Истанбул Башакшехир Арсений Батагов Даниил Сикан
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
OKs100
Батагов второй по силе ЦЗ Украины, учитывая, что чемпионат Турции в разы сильнее УПЛ, но до сих пор не играет за сборную. Весной или зимой трансфермаркет увеличит на него цену до 14-16 миллионов.
+1
