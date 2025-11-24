Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу

24 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» прошел матч 13-го тура Суперлиги Турции, в котором «Истанбул» сыграл против «Трабзонспора».

Встреча завершилась победой гостей – 4:3.

В стартовом составе гостей вышли два украинца — Арсений Батагов и Александр Зубков. Даниил Сикан просидел весь матч в запасе.

Арсений Батагов сумел оформить первое результативное действие в сезоне, отдав ассист на Эрнеста Мучи на 77-й минуте. На 90+11 Арсений снова ассистировал Мучи, который принес «Трабзонспору» победу со счетом 4:3.

После этого матча «Трабзонспор» остался на третьей строчке в турецкой Суперлиге, имея в активе 28 очков. В лидерах идут «Галатасарай» (32 очка) и «Фенербахче» (31 очко).

Чемпионат Турции, 13-й тур, 24 ноября.



Истанбул – Трабзонспор – 3:4

Голы: Зельке, 22 (п), Шомуродов, 45, Йилдимир, 90+1 – Филипе Аугусто, 37, Онуачу, 76, Мучи, 77, 90+11.

