  Истанбул Башакшехир – Трабзонспор. Прогноз, анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Истанбул Башакшехир
24.11.2025 19:00 - : -
Трабзонспор
Турция
24 ноября 2025, 01:49 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:50
Истанбул Башакшехир – Трабзонспор. Прогноз, анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 24 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

Истанбул Башакшехир – Трабзонспор. Прогноз, анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября на Башакшехир Фатих Терим пройдет матч 13-го тура Суперлиги Турции, в котором Истанбул встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Истанбул

Команда в 2020-м году добилась своего - она оформила первый чемпионский титул. Но потом и близко так высоко она не забиралась. В последних четырех сезонах чередовался финиш то на четвертой, то, как в прошлом сезоне, на пятой позиции - весной серьезно отстали не только от тройки привычных стамбульских фаворитов, но и выстреливший Самсунспор.

Сейчас старт получился хуже, чем все привыкли. В основной раунд Лиги конференций выйти не удалось: пройдя Черно Море и Викинг, уступили Университатя Крайова. Да и в Суперлиге страны, вплоть до конца октября, была всего одна победа. Потом, правда, сухо выиграли кряду у Антальяспор и Коджалиеспора. Но в крайнем туре, на поле Генчлербирлиги, снова было поражение - 1:2.

Трабзонспор

Клуб - еще один недавний чемпион. В 2022-м году получилось напомнить, почему его считают самым успешным турецкий футбольным проектом за пределами Стамбула. Но потом были куда более скромные результаты. А прошлый сезон, меняя наставников, закончили с 51-м очком и на седьмой позиции. С другой стороны, весной получилось показать прогресс, в том числе за счет удачного подписания Зубкова в январе (а вот Сикан тут потерялся), да и в кубке только Галатасараю уступили.

В общем, не удивительно, что Текке сохранил пост. И, получив ряд новичков, в том числе и Онуачу и Онана, с ним получается резко прибавить. Выиграно большинство матчей, уже семь, при единственном поражении - в сентябре на поле Фенербахче. Но в крайних турах ничьей закончили не только матч с чемпионом, Галатасараем, но и прием Аланьяспора - быстро забили, но не удержали преимущество.

Статистика личных встреч

Все четыре крайних очных поединка, с 2024-го года, были выиграны Трабзонспором.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на успех у сторон совершенно равны. Но в этом сезоне гости смотрятся убедительнее - ставим на их победу над удобным соперником с форой 0 (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Истанбул Башакшехир
24 ноября 2025 -
19:00
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
