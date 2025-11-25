Истанбул Башакшехир – Трабзонспор – 3:4. Два ассиста Батагова. Видео голов

В понедельник, 24 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Турции между клубами «Истанбул Башакшехир» и «Трабзонспор».

Футбольное противостояние на арене «Башакшехир Фатих Терим» завершилось феерической победой «Трабзонспора» со счетом 4:3.

С первых минут в стартовом составе гостей вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, которые провели на поле все 90 минут.

Третий украинец, Данило Сикан, провел матч на скамейке запасных.

Благодаря двум результативным передачам Батагова «Трабзонспор» переломил ход встречи и оформил победу.

Чемпионат Турции, 13-й тур, 24 ноября

«Истанбул Башакшехир» – «Трабзонспор» – 3:4

Голы: Зельке, 22 (пен.), Шомуродов, 45, Йылдырим, 90+1 – Филипе Аугусто, 37, Онуачу, 76, Мучи, 77, 90+11

Видео голов и обзор матча: