  4. Истанбул Башакшехир – Трабзонспор – 3:4. Два ассиста Батагова. Видео голов
Чемпионат Турции
Истанбул Башакшехир
24.11.2025 19:00 – FT 3 : 4
Трабзонспор
Турция
25 ноября 2025, 02:25 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:26
Истанбул Башакшехир – Трабзонспор – 3:4. Два ассиста Батагова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

В понедельник, 24 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Турции между клубами «Истанбул Башакшехир» и «Трабзонспор».

Футбольное противостояние на арене «Башакшехир Фатих Терим» завершилось феерической победой «Трабзонспора» со счетом 4:3.

С первых минут в стартовом составе гостей вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, которые провели на поле все 90 минут.

Третий украинец, Данило Сикан, провел матч на скамейке запасных.

Благодаря двум результативным передачам Батагова «Трабзонспор» переломил ход встречи и оформил победу.

Чемпионат Турции, 13-й тур, 24 ноября

«Истанбул Башакшехир» – «Трабзонспор» – 3:4

Голы: Зельке, 22 (пен.), Шомуродов, 45, Йылдырим, 90+1 – Филипе Аугусто, 37, Онуачу, 76, Мучи, 77, 90+11

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бертуг Йылдырым (Истанбул Башакшехир), асcист Арсений Батагов.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Арсений Батагов.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Истанбул Башакшехир), асcист Онур Булут.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Мустафа Эскихеллач.
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Дави Зельке (Истанбул Башакшехир).
10’
Фести Эбоселе (Истанбул Башакшехир) получает красную карточку.
Чемпион мира сыграл первый матч после дисквалификации. Он ждал два года
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко. Видео гола и обзор
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
