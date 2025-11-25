Сыграет ли Кащук? Известны составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Карабах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:31
Украинец начнет поединок со скамейки запасных

25 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Карабахом».

Встреча пройдёт в итальянском Неаполе на арене «Стадио Диего Армандо Марадона».

Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начнет матч Лиги чемпионов на скамейке запасных.

Футбольное противостояние начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Наполи» – «Карабах»

Алексей Кащук Карабах Агдам Лига чемпионов Наполи
