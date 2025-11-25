Лига чемпионов25 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:31
345
0
Сыграет ли Кащук? Известны составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Карабах
Украинец начнет поединок со скамейки запасных
25 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:31
345
0
25 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Карабахом».
Встреча пройдёт в итальянском Неаполе на арене «Стадио Диего Армандо Марадона».
Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начнет матч Лиги чемпионов на скамейке запасных.
Футбольное противостояние начнется в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Наполи» – «Карабах»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2025, 20:21 0
Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Бокс | 25.11.2025, 00:34
Футбол | 25.11.2025, 17:02
Комментарии 0
Популярные новости
24.11.2025, 12:10 1
24.11.2025, 20:07 17
24.11.2025, 08:41 3
24.11.2025, 06:02
24.11.2025, 00:32
23.11.2025, 17:44 22
24.11.2025, 06:32 1
24.11.2025, 01:02 1