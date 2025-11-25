25 ноября лондонский Челси и каталонская Барселоны проведут очное противостояние в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в столице Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет словенский рефери Славко Винчич.

Наставниками коллективов являются Энцо Мареска (Челси) и Ханси Флик (Барселона).

За четыре тура пенсионеры и сине-гранатовые набрали по семь пунктов.

Следующие соперники Челси и Барселоны в ЛЧ после очного матча:

Челси: Аталанта, Пафос, Наполи

Барселона: Айнтрахт Ф, Славия Прага, Копенгаген

Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

