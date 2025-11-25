Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Челси
25.11.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 17:44 |
27
0

Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов 25 ноября в 22:00 по Киеву

25 ноября 2025, 17:44 |
27
0
Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 ноября лондонский Челси и каталонская Барселоны проведут очное противостояние в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в столице Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет словенский рефери Славко Винчич.

Наставниками коллективов являются Энцо Мареска (Челси) и Ханси Флик (Барселона).

За четыре тура пенсионеры и сине-гранатовые набрали по семь пунктов.

Следующие соперники Челси и Барселоны в ЛЧ после очного матча:

  • Челси: Аталанта, Пафос, Наполи
  • Барселона: Айнтрахт Ф, Славия Прага, Копенгаген

Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Челси – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.35 для Челси и 2.97 для Барселоны. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 25 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Два футбольных вечера. 5-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Челси Барселона Челси - Барселона смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 09:31 10
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ

Президент Руха видел Виталия Пономарева тренером «Динамо»

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24.11.2025, 22:25
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
Футбол | 25.11.2025, 16:24
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем