Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов 25 ноября в 22:00 по Киеву
25 ноября лондонский Челси и каталонская Барселоны проведут очное противостояние в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в столице Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главным арбитром поединка будет словенский рефери Славко Винчич.
Наставниками коллективов являются Энцо Мареска (Челси) и Ханси Флик (Барселона).
За четыре тура пенсионеры и сине-гранатовые набрали по семь пунктов.
Следующие соперники Челси и Барселоны в ЛЧ после очного матча:
- Челси: Аталанта, Пафос, Наполи
- Барселона: Айнтрахт Ф, Славия Прага, Копенгаген
Челси – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
