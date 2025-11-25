Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Лучшая футболистка мира показала себя в новой роли

Айтана Бонмати из Барселоны побывала в роли модели для издания ELLE

ФОТО. Лучшая футболистка мира показала себя в новой роли
ELLE. Айтана Бонмати

Трижды лучшая футболистка мира Айтана Бонмати продолжает оставаться в центре мирового внимание – журнал ELLE посвятил ей большое интервью как одной из самых успешных женщин современности и символу нового поколения.

Бонмати призналась, что статус ролевой модели ее до сих пор удивляет:

«Несколько лет назад это казалось невозможным. Сейчас я пример не только для девочек или мальчиков – для людей. Очень важно, что мальчики тоже могут видеть в успешных женщинах ориентир. С детства им нужно показывать равенство», – отметила она.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Говоря о давлении после третьего «Золотого мяча», Айтана подчеркнула: «Внешние ожидания не помогают. Надо сосредоточиться на себе. Я чувствую не давление, а ответственность – то, что ты делаешь на поле и вне его, видят тысячи людей».

Звезда «Барсы» также заявила, что не собирается менять свою активную позицию: «Не хочу перестать быть собой из-за камеры. Я выбираю поддерживать справедливые движения. Хочу, чтобы меня ценили не только за игру, но и за вклад в общество».

Бонмати вновь напомнила, что женскому футболу нужно больше системной поддержки: «Женский спорт еще молод. Сейчас время делать ставку на женский футбол».

Айтана Бонмати Барселона
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
