ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Украины возглавил иностранный клуб
«Мурас Юнайтед» объявил о начале сотрудничества с Эдмаром
45-летний бывший игрок сборной Украины Эдмар официально возглавил клуб чемпионата Киргизстана – «Мурас Юнайтед».
Условия контракта стороны не разглашают.
«Желаем успехов, побед и яркого пути вместе с «Мурас Юнайтед», – написала пресс-служба.
Интересно, что весной этого года Эдмар стал тренером олимпийской сборной Киргизстана (U-23), при этом информации об его отставке не поступало.
Натурализованный украинец имеет тренерскую лицензию категории UEFA PRO. На клубном уровне Эдмар работал в тренерском штабе казахстанского «Тобола», а также как помощник коуча и исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925».
Перед Эдмаром «Мурас Юнайтед» тренировал другой украинский специалист – Сергей Пучков, который покинул коллектив после завоеванного серебра национальной лиги.
Причиной отставки Пучкова после трех месяцев сотрудничества стали частые оскорбления футболистов со стороны тренера.
