  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Украины возглавил иностранный клуб
25 ноября 2025, 00:37 | Обновлено 25 ноября 2025, 00:45
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Украины возглавил иностранный клуб

«Мурас Юнайтед» объявил о начале сотрудничества с Эдмаром

25 ноября 2025, 00:37 | Обновлено 25 ноября 2025, 00:45
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Украины возглавил иностранный клуб
ФК Металлист 1925. Эдмар

45-летний бывший игрок сборной Украины Эдмар официально возглавил клуб чемпионата Киргизстана – «Мурас Юнайтед».

Условия контракта стороны не разглашают.

«Желаем успехов, побед и яркого пути вместе с «Мурас Юнайтед», – написала пресс-служба.

Интересно, что весной этого года Эдмар стал тренером олимпийской сборной Киргизстана (U-23), при этом информации об его отставке не поступало.

Натурализованный украинец имеет тренерскую лицензию категории UEFA PRO. На клубном уровне Эдмар работал в тренерском штабе казахстанского «Тобола», а также как помощник коуча и исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925».

Перед Эдмаром «Мурас Юнайтед» тренировал другой украинский специалист – Сергей Пучков, который покинул коллектив после завоеванного серебра национальной лиги.

Причиной отставки Пучкова после трех месяцев сотрудничества стали частые оскорбления футболистов со стороны тренера.

По теме:
Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
Вернидуб не захотел тренировать клуб по политическим причинам
Мурас Юнайтед чемпионат Кыргызстана по футболу Эдмар назначение тренера
Андрей Витренко Источник
