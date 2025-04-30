Легенда Металлиста возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана
Эдмар будет готовить команду к отборочным поединкам Кубка Азии
Бывший футболист харьковского «Металлиста» и сборной Украины Эдмар де Ласерда возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана (U-23).
О назначении специалиста на эту должность сообщил Кыргызский футбольный союз. Эдмар будет готовить команду к предстоящим матчам отбора Кубка Азии, которые состояться осенью 2024 года.
Натурализованный бразилец длительное время выступал в Украине за «Металлист» и «Металлист 1925», «Днепр», «Таврию». Провел 15 матчей в составе сборной Украины, где забил один гол.
Эдмар имеет тренерскую лицензию категории UEFA PRO. Последним местом работы специалиста был клуб «Тобол» из Казахстана. С 2019 по 2023 год де Ласерда был ассистентом, помощником и исполняющим обязанности тренера в харьковском «Металлисте 1925».
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