Легенда Металлиста возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана

Бывший футболист харьковского «Металлиста» и сборной Украины Эдмар де Ласерда возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана (U-23).

О назначении специалиста на эту должность сообщил Кыргызский футбольный союз. Эдмар будет готовить команду к предстоящим матчам отбора Кубка Азии, которые состояться осенью 2024 года.

Натурализованный бразилец длительное время выступал в Украине за «Металлист» и «Металлист 1925», «Днепр», «Таврию». Провел 15 матчей в составе сборной Украины, где забил один гол.

Эдмар имеет тренерскую лицензию категории UEFA PRO. Последним местом работы специалиста был клуб «Тобол» из Казахстана. С 2019 по 2023 год де Ласерда был ассистентом, помощником и исполняющим обязанности тренера в харьковском «Металлисте 1925».