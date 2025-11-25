Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Горячая итальянская журналистка впечатлила своим бюстом на матче
Другие новости
25 ноября 2025, 00:13 |
569
0

ФОТО. Горячая итальянская журналистка впечатлила своим бюстом на матче

Элеонора Инкардона снова блистает

25 ноября 2025, 00:13 |
569
0
ФОТО. Горячая итальянская журналистка впечатлила своим бюстом на матче
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская телеведущая DAZN Элеонора Инкардона снова оказалась в центре внимания во время дерби «Интер»«Милан».

Журналистка, которая уже давно стала одной из самых заметных медиа-фигур в Серии А, появилась в эфире в эффектном образе, мгновенно ставшем вирусным в соцсетях.

Инкардона выбрала элегантный total-black с длинным пальто, блестящими шортами и высокими сапогами, дополнив его стильным полупрозрачным топом. Этот образ подчеркнул ее фигуру, что вызвало волну откликов среди фанатов.

Элеонора Инкардона продолжает оставаться одной из самых заметных персон в футбольном эфире – и каждый ее выход на стадион превращается в отдельное событие.

По теме:
ФОТО. Мудрик снова поразил всех новым образом. Его поймал фанат
Сассуоло вырвал ничью в матче против Пизы. Невероятный Комо Фабрегаса
Пулишич забил 28-й гол за Милан в Серии А. До Шевченко еще очень далеко
фото Элеонора Инкардона lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове
Футбол | 24 ноября 2025, 23:21 0
Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове
Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове

Украинец упустил моменты в матче против «Бетиса»

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24 ноября 2025, 08:41 3
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24.11.2025, 17:04
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24.11.2025, 14:23
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем