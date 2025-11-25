ФОТО. Горячая итальянская журналистка впечатлила своим бюстом на матче

Итальянская телеведущая DAZN Элеонора Инкардона снова оказалась в центре внимания во время дерби «Интер» – «Милан».

Журналистка, которая уже давно стала одной из самых заметных медиа-фигур в Серии А, появилась в эфире в эффектном образе, мгновенно ставшем вирусным в соцсетях.

Инкардона выбрала элегантный total-black с длинным пальто, блестящими шортами и высокими сапогами, дополнив его стильным полупрозрачным топом. Этот образ подчеркнул ее фигуру, что вызвало волну откликов среди фанатов.

Элеонора Инкардона продолжает оставаться одной из самых заметных персон в футбольном эфире – и каждый ее выход на стадион превращается в отдельное событие.