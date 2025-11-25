Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко прокомментировал седьмое текущее место Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 09:45 |
Саленко прокомментировал седьмое текущее место Динамо в УПЛ

Бывшему динамовскому нападающему стыдно смотреть в турнирную таблицу

Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua авторитетный в прошлом форвард Олег Саленко подвел итог 13-го тура в украинской Премьер-лиге, прокомментировав, в частности, текущее седьмое место многократного чемпиона страны «Динамо».

– Мне стыдно смотреть в турнирную таблицу, – сказал Саленко. – Стыдно ли нынешним динамовцам, это у них нужно спросить. Если характера нет, то им все равно. Игроки сами должны поговорить между собой, без тренера разобраться в проблемах.

Бывало и при Валерии Лобановском были неважные результаты. Наставник говорил, чтобы футболисты поговорили между собой, и уходил из раздевалки. И мы решали эти вопросы. А сейчас, видимо, футболисты не в силах показывать характер, играть через не могу.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Al Fredli
Довели Саленко до сорому.Які бездушні люди,ці мажори та хфізруки.Доколе???
Ответить
0
