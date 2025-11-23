«О чемпионстве можно забыть». Федорчук – о перспективах Динамо в УПЛ

Нынешняя ситуация для «Динамо» в турнирной таблице выглядит, мягко говоря, не радужной. Киевляне идет уже на шестом месте, а может быть еще хуже. Более того, отставание от лидирующего «Шахтера» составляет уже 10 очков.

Могут ли подопечные Александра Шовковского рассчитывать на борьбу за золотые медали сайту Meta.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– О борьбе за чемпионство «Динамо» может забыть, – сказал Федорчук. – Хотя бы по той причине, что у киевлян в конкурентах не только «Шахтер», который убежал уже на 10 очков. ЛНЗ, «Полесье», «Колос», возможно «Металлист 1925», «Кривбасс», «Заря» сделают все, чтобы воспользоваться болезнью «Динамо» и побороться, по крайней мере, за второе место.

Это как велоспорте. Если случился прокол колеса, то после его замены можно наверстать упущенное, если ты в хорошей форме. Но когда игры нет, а тут еще амбициозные конкуренты, то, как их догнать. В «Динамо» нужно менять многих игроков, но самое обидно, что на подходе никого нет. Караваев, Буяльский Ярмоленко, они не в состоянии действовать стабильно долгое время. Одну игру дадут, а две провалят. Поэтому шансов отстоять чемпионство, у киевлян нет.