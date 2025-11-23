Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «О чемпионстве можно забыть». Федорчук – о перспективах Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 15:04 | Обновлено 23 ноября 2025, 15:22
«О чемпионстве можно забыть». Федорчук – о перспективах Динамо в УПЛ

Известный эксперт не видит, за счет чего киевляне смогут конкурировать в борьбе за первое место

Динамо. Колос – Динамо

Нынешняя ситуация для «Динамо» в турнирной таблице выглядит, мягко говоря, не радужной. Киевляне идет уже на шестом месте, а может быть еще хуже. Более того, отставание от лидирующего «Шахтера» составляет уже 10 очков.

Могут ли подопечные Александра Шовковского рассчитывать на борьбу за золотые медали сайту Meta.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– О борьбе за чемпионство «Динамо» может забыть, – сказал Федорчук. – Хотя бы по той причине, что у киевлян в конкурентах не только «Шахтер», который убежал уже на 10 очков. ЛНЗ, «Полесье», «Колос», возможно «Металлист 1925», «Кривбасс», «Заря» сделают все, чтобы воспользоваться болезнью «Динамо» и побороться, по крайней мере, за второе место.

Это как велоспорте. Если случился прокол колеса, то после его замены можно наверстать упущенное, если ты в хорошей форме. Но когда игры нет, а тут еще амбициозные конкуренты, то, как их догнать. В «Динамо» нужно менять многих игроков, но самое обидно, что на подходе никого нет. Караваев, Буяльский Ярмоленко, они не в состоянии действовать стабильно долгое время. Одну игру дадут, а две провалят. Поэтому шансов отстоять чемпионство, у киевлян нет.

Олег Федорчук Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Заря Луганск Металлист 1925 Александр Караваев Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 1
Mamay
Найприкріше шо їх в збірну тягнуть
Ответить
0
