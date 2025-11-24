Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пулишич забил 28-й гол за Милан в Серии А. До Шевченко еще очень далеко
Италия
24 ноября 2025, 21:41 |
141
1

Пулишич забил 28-й гол за Милан в Серии А. До Шевченко еще очень далеко

Вспомним лучших бомбардиров Милана и Интера в чемпионате Италии

24 ноября 2025, 21:41 |
141
1 Comments
Пулишич забил 28-й гол за Милан в Серии А. До Шевченко еще очень далеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич, забивший победный гол в ворота Интера в миланском дерби, имеет теперь в своем активе 28 забитых мячей за россонери в Серии А.

Если принимать во внимание всех бомбардиров двух миланских команд в чемпионате Италии, то американский футболист вышел на 24-е место.

Рекордсменом Милана и Интера является бывший нападающий россонери Андрей Шевченко, в активе которого 127 голов в Серии А.

Рекорд украинца может уже в этом сезоне превзойти форвард Интера Лаутаро Мартинес, забивший 119 голов.

Лучшие бомбардиры Милана и Интера в Серии А

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 119 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 116 – Сандро Маццола (Интер)
  • 108 – Альдо Боффи (Милан)
  • 90 – Марко ван Бастен (Милан)
  • 79 – Нильс Линдгольм (Милан)
  • 77 – Кака (Милан)
  • ...
  • 28 – Кристиан Пулишич (Милан)
Андрій Шевченко - легенда українського та світового футболу.Володар Золотого м'яча.
