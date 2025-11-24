Пулишич забил 28-й гол за Милан в Серии А. До Шевченко еще очень далеко

Кристиан Пулишич, забивший победный гол в ворота Интера в миланском дерби, имеет теперь в своем активе 28 забитых мячей за россонери в Серии А.

Если принимать во внимание всех бомбардиров двух миланских команд в чемпионате Италии, то американский футболист вышел на 24-е место.

Рекордсменом Милана и Интера является бывший нападающий россонери Андрей Шевченко, в активе которого 127 голов в Серии А.

Рекорд украинца может уже в этом сезоне превзойти форвард Интера Лаутаро Мартинес, забивший 119 голов.

Лучшие бомбардиры Милана и Интера в Серии А