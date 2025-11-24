Пулишич забил 28-й гол за Милан в Серии А. До Шевченко еще очень далеко
Вспомним лучших бомбардиров Милана и Интера в чемпионате Италии
Кристиан Пулишич, забивший победный гол в ворота Интера в миланском дерби, имеет теперь в своем активе 28 забитых мячей за россонери в Серии А.
Если принимать во внимание всех бомбардиров двух миланских команд в чемпионате Италии, то американский футболист вышел на 24-е место.
Рекордсменом Милана и Интера является бывший нападающий россонери Андрей Шевченко, в активе которого 127 голов в Серии А.
Рекорд украинца может уже в этом сезоне превзойти форвард Интера Лаутаро Мартинес, забивший 119 голов.
Лучшие бомбардиры Милана и Интера в Серии А
- 127 – Андрей Шевченко (Милан)
- 119 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 116 – Сандро Маццола (Интер)
- 108 – Альдо Боффи (Милан)
- 90 – Марко ван Бастен (Милан)
- 79 – Нильс Линдгольм (Милан)
- 77 – Кака (Милан)
- ...
- 28 – Кристиан Пулишич (Милан)
