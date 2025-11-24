Массимилиано Аллегри вписал свое имя в историю Милана и Ювентуса
Итальянский специалист одержал 100+ побед с двумя командами
Массимилиано Аллегри стал первым тренером в истории Милана и Ювентуса, одержавшим с двумя этими командами 100+ побед во всех турнирах.
Свою юбилейную победу за Милан наставник россонери одержал в Derby della Madonnina, победив Интер со счетом 1:0.
Теперь в активе Аллегри 100 побед вместе с Миланом во всех турнирах.
Напомним, что во главе Ювентуса итальянец получил 271 победу.
Ни один другой наставник не может похвастаться подобным достижением.
100+100 - Massimiliano #Allegri is the only coach in history to have won at least 100 matches in all competitions with both #Milan (100) and #Juventus (271). Varenne. pic.twitter.com/v3qcsGEZEO— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24 ноября в 22:00 на «Олд Траффорд» пройдет последний поединок 12-го тура АПЛ
Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую