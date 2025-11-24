Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Массимилиано Аллегри вписал свое имя в историю Милана и Ювентуса
Италия
24 ноября 2025, 21:29
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри стал первым тренером в истории Милана и Ювентуса, одержавшим с двумя этими командами 100+ побед во всех турнирах.

Свою юбилейную победу за Милан наставник россонери одержал в Derby della Madonnina, победив Интер со счетом 1:0.

Теперь в активе Аллегри 100 побед вместе с Миланом во всех турнирах.

Напомним, что во главе Ювентуса итальянец получил 271 победу.

Ни один другой наставник не может похвастаться подобным достижением.

Массимилиано Аллегри Милан Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Милан Ювентус
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
