Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал проводит феноменальный сезон и не проигрывает с августа
Англия
24 ноября 2025, 18:34 | Обновлено 24 ноября 2025, 18:38
Арсенал проводит феноменальный сезон и не проигрывает с августа

Беспроигрышная серия канониров достигла 15 матчей

Арсенал проводит феноменальный сезон и не проигрывает с августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Лондонский «Арсенал» выдал один из самых сильных стартов сезона за последние годы и претендует на трофеи сразу на нескольких фронтах. Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ и одновременно успешно выступает в еврокубках.

В чемпионате Англии лондонцы удерживают первое место (29 очков), имея лишь одно поражение с начала сезона (31 августа от «Ливерпуля», 0:1). «Арсенал» пропустил в Премьер-лиге всего 6 мячей (при 24 забитых), что является одним из лучших показателей среди топ-клубов Европы.

Лондонская команда также имеет серию из 11 побед в 12 последних матчах. А беспроигрышная серия «Арсенала» составляет 15 поединков подряд после победы над Тоттенхэмом (4:1) в 12-м туре АПЛ.

В Лиге чемпионов канониры уже практически гарантировали себе выход в плей-офф, одержав 4 победы в 4 матчах группового этапа. В Кубке лиги лондонский клуб пробился в четвертьфинал, уверенно пройдя предварительные раунды.

В целом «Арсенал» выиграл 15 матчей из 18, проведённых во всех турнирах этого сезона. Такая форма позволяет команде Артеты находиться среди главных претендентов на титулы как в Англии, так и в ЛЧ.

Статистика «Арсенала» в сезоне: 18 матчей (15 побед, 2 ничьи, 1 поражение).

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
