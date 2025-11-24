МИХАЙЛЕНКО: «За выступление в квалификации ставлю команде четыре балла»
Украинцы уверенно выиграли свою группу, разгромив всех соперников
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко подвел итоги первого раунда квалификации на Евро-2026, в ходе которого украинцы выиграли все матчи в своей группе с одинаковым счетом 3:0, не оставив ни малейшего шанса сверстникам из Албании (хозяева турнира), Черногории и Словакии.
– Дмитрий, по пятибалльной системе как вы оцените выступление своих подопечных в квалификационном раунде Евро?
– Я оцениваю по двум критериям. Итак, по результату я поставлю максимальную оценку, так как добыты три победы, при этом свои ворота мы сохранили на замке. А что касается качества игры, то нам еще есть что улучшать в своих действиях, поэтому ставлю четыре балла.
– По игре и по статистике ваша команда не оставила шансов соперникам. Вы ожидали большего от Албании, Черногории и Словакии?
– Самое главное, что нам удалось сдержать соперников. Албанцы, например, били по нашим воротам трижды, и только один удар был из пределов штрафной площади. Черногорцам дважды дали пробить из этой зоны. В игре со словаками мы сделали акцент на обороне, чтобы соперник не попадал в опасные зоны. У нас это получилось. А благодаря тому, что у нас сильная группа атаки, в каждом матче мы находили и реализовывали свои моменты. Может быть, не всегда справедливо было забивать по три мяча, но так уж сложилось.
Все соперники достаточно неплохие, но мы знали, как играть против каждого из них. А когда команда выполняет план на игру, это уже половина дела. Благодаря хорошей подготовке нам и удалось уверенно победить во всех поединках.
– Кто из соперников доставил вам и вашим подопечным наибольшие трудности в игровом плане?
– Не хочется никого обижать, так как у нас получалось делать так, чтобы оппоненты нам качественно не угрожали. Но, наверное, назову сборную Словакии, которая больше других била по нашим воротам.
– После каждого поединка национальной сборной определяется «Лев матча». А вы могли бы назвать своего игрока после каждой игры?
– Не буду этого делать, так как у нас есть лидеры в каждой линии. Я не хочу умалять чье-то значение, это было бы неправильно. Есть группа исполнителей, которая сыграла на уровне, и каждый из них может претендовать на это звание. Мы много забили и ни разу не пропустили. Поэтому назову «львами» всю нашу сборную (улыбается).
– Наибольшую результативность по системе «гол+пас» продемонстрировал Богдан Редушко. Это сейчас лидер коллектива?
– Он неплохо исполняет стандартные положения, хорошо видит поле. Одним из таких он точно является. Богдан много значит для этой команды.
– Составлен ли план следующего сбора команды?
– Мы ждем жеребьевки, которая состоится в декабре, и уже от нее будем отталкиваться. Даты есть, но нужно понимать, против кого нам играть во время подготовки ко второму отборочному раунду.
