РУНИЧ: «В матче с Кудровкой нас наконец-то прорвало»

Вингер «Руха» Василий Рунич прокомментировал победу команды в матче 13-го тура УПЛ с «Кудровкой» – 4:2.

– Я и команда очень счастливы, что прервали долгую неудачную серию без побед. Мы смогли добыть важные три очка в домашнем матче.

Нам было тяжело – прошлые результаты и отсутствие забитых голов давили на команду. Игра у нас получалась в предыдущих поединках, но мы не могли забить. В матче с «Кудровкой» нас наконец-то прорвало, и, думаю, болельщикам понравился этот матч.

Да, мы вели в счете и неудачно начали второй тайм, позволив «Кудровке» показать характер и сравнять счет. Но ребята не опустили руки и дожали соперника. Это наша заслуженная победа.

Результатом мы все довольны, но ошибок в нашей игре также хватает. Нам есть над чем работать: нельзя вести в счете с разницей в два гола, а потом позволять сопернику возвращаться в игру. Мы не должны допускать таких ситуаций. Но это тоже важный для нас опыт. Главное, что команда победила – проанализируем эту игру и будем двигаться дальше.

Ранее Илья Квасница поделился впечатлениями от победы «Руха» над «Кудровкой».