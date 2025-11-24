Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РУНИЧ: «В матче с Кудровкой нас наконец-то прорвало»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 12:38 |
«Рух» одержал победу в результативном матче с «Кудровкой»

ФК Рух. Василь Рунич

Вингер «Руха» Василий Рунич прокомментировал победу команды в матче 13-го тура УПЛ с «Кудровкой» – 4:2.

– Я и команда очень счастливы, что прервали долгую неудачную серию без побед. Мы смогли добыть важные три очка в домашнем матче.

Нам было тяжело – прошлые результаты и отсутствие забитых голов давили на команду. Игра у нас получалась в предыдущих поединках, но мы не могли забить. В матче с «Кудровкой» нас наконец-то прорвало, и, думаю, болельщикам понравился этот матч.

Да, мы вели в счете и неудачно начали второй тайм, позволив «Кудровке» показать характер и сравнять счет. Но ребята не опустили руки и дожали соперника. Это наша заслуженная победа.

Результатом мы все довольны, но ошибок в нашей игре также хватает. Нам есть над чем работать: нельзя вести в счете с разницей в два гола, а потом позволять сопернику возвращаться в игру. Мы не должны допускать таких ситуаций. Но это тоже важный для нас опыт. Главное, что команда победила – проанализируем эту игру и будем двигаться дальше.

Ранее Илья Квасница поделился впечатлениями от победы «Руха» над «Кудровкой».

Рух Львов Кудровка Рух - Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Василий Рунич
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
