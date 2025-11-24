КВАСНИЦА: «В таком же стиле раньше я забивал Черноморцу»

Игрок «Руха» Илья Квасница эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матче 13-го тура УПЛ, в котором львовская команда победила «Кудровку» (4:2):

«Когда встречаются соседи по турнирной таблице, то говорят, что на кону шесть очков. Учитывая наше положение, нам нужно было обойтись без потерь.

Чем объяснить, что сразу после перерыва позволили гостям отыграть два мяча? Тут о переоценке своих сил не может быть речи. Просто совпадение обстоятельств, которое привело к необязательным голам.

К счастью, хозяева через короткий промежуток времени снова вышли вперед. В нужный для «Руха» момент мне удалось пробить с разворота, что стало неожиданностью для вратаря «Кудровки». Вспоминается, в таком же стиле я раньше забивал «Черноморцу». Как видите, наработки на тренировках дают о себе знать.

Этот гол оказался переломным, и под занавес матча «Рух» еще раз заставил капитулировать вратаря «Кудровки». Победа позволила нам немного улучшить свое турнирное положение, но успокаиваться рано: в следующем поединке – с «Александрией» – снова на кону будут шесть очков».

Львовский «Рух» имеет 10 очков и занимает 14-е место в УПЛ.