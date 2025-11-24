Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пенуэл – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Пенуэл
24.11.2025 12:00 – 18 0 : 0
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
59
0

Пенуэл – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 20-го тура Второй лиги

ФК Пенуэл

24 ноября проходит матч 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 20-й тур, 24 ноября 2025

12:00. Пенуэл Кривой Рог – Колос-2 Ковалевка

Обновлено . Матч прерван на 12-й минуте (0:0) из-за воздушной тревоги

Турнирная таблица

По теме:
РУНИЧ: «В матче с Кудровкой нас наконец-то прорвало»
КВАСНИЦА: «В таком же стиле раньше я забивал Черноморцу»
Андерсон РИБЕЙРО: «Легионеры еще не совсем адаптированы к холодной погоде»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
