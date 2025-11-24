24.11.2025 12:00 – 18’ 0 : 0
Украина. Вторая лига24 ноября 2025, 12:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:24
Пенуэл – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 20-го тура Второй лиги
24 ноября проходит матч 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 20-й тур, 24 ноября 2025
12:00. Пенуэл Кривой Рог – Колос-2 Ковалевка
Обновлено . Матч прерван на 12-й минуте (0:0) из-за воздушной тревоги
