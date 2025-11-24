Вторая лига. Колос-2 обыграл Пенуэл и стал лидером группы Б
Команды Второй лиги ведут напряженную борьбу за лидерство
В понедельник, 24 ноября, во Второй лиге матчем «Пенуэла» с «Колосом-2» завершилась игровая программа 20-го тура. Гости одержали непростую победу со счетом 1:0.
Команды сыграли 11 минут и покинули поле. Причиной послужила воздушная тревога.
«Колос-2» владел преимуществом, но «Пенуэл» упорно сопротивлялся. Победу гости вырвали, реализовав пенальти на 83-й минуте.
Благодаря победе, «Колос-2» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Локомотив» отстает от лидера на три очка.
Вторая лига. 20-й тур, 24 ноября
Пенуэл – Колос-2 – 0:1
Гол: Недоля, 83 (пенальти)
Турнирные таблицы
Видеозапись матча
