Вторая лига. Колос-2 обыграл Пенуэл и стал лидером группы Б

В понедельник, 24 ноября, во Второй лиге матчем «Пенуэла» с «Колосом-2» завершилась игровая программа 20-го тура. Гости одержали непростую победу со счетом 1:0.

Команды сыграли 11 минут и покинули поле. Причиной послужила воздушная тревога.

«Колос-2» владел преимуществом, но «Пенуэл» упорно сопротивлялся. Победу гости вырвали, реализовав пенальти на 83-й минуте.

Благодаря победе, «Колос-2» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Локомотив» отстает от лидера на три очка.

Вторая лига. 20-й тур, 24 ноября

Пенуэл – Колос-2 – 0:1

Гол: Недоля, 83 (пенальти)

