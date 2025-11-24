Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. Колос-2 обыграл Пенуэл и стал лидером группы Б
Вторая лига
Пенуэл
24.11.2025 12:00 – FT 0 : 1
Колос-2 Ковалевка
Украина. Вторая лига
24 ноября 2025, 15:12 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:13
59
0

Вторая лига. Колос-2 обыграл Пенуэл и стал лидером группы Б

Команды Второй лиги ведут напряженную борьбу за лидерство

24 ноября 2025, 15:12 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:13
59
0
Вторая лига. Колос-2 обыграл Пенуэл и стал лидером группы Б
ФК Колос-2

В понедельник, 24 ноября, во Второй лиге матчем «Пенуэла» с «Колосом-2» завершилась игровая программа 20-го тура. Гости одержали непростую победу со счетом 1:0.

Команды сыграли 11 минут и покинули поле. Причиной послужила воздушная тревога.

«Колос-2» владел преимуществом, но «Пенуэл» упорно сопротивлялся. Победу гости вырвали, реализовав пенальти на 83-й минуте.

Благодаря победе, «Колос-2» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Локомотив» отстает от лидера на три очка.

Вторая лига. 20-й тур, 24 ноября

Пенуэл – Колос-2 – 0:1

Гол: Недоля, 83 (пенальти)

Турнирные таблицы

Видеозапись матча

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка Пенуэл Кривой Рог
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
