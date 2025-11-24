Коке первым в истории Атлетико сыграл 700 матчей
Испанец теперь опережает ближайшего преследователя на 189 игр
Испанский футболист мадридского Атлетико Коке достиг отметки в 700 сыгранных матчей за клуб во всех турнирах.
Произошло это в матче 13 тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико на выезде победил Хетафе со счетом 1:0.
Коке стал первым игроком в истории мадридского клуба, сыгравшим 700+ матчей за команду.
Более того, самым близким к Коке в истории Атлетико является Ян Облак, сыгравший на 189 матчей меньше испанца (511).
Игроки с наибольшим количеством матчей за Атлетико во всех турнирах
- 700 – Коке (Испания)
- 511 – Ян Облак (Словения)
- 504 – Аделардо (Испания)
- 469 – Анхель Корреа (Аргентина)
- 462 – Антуан Гризманн (Франция)
- 459 – Томас Реноньес (Испания)
- 456 – Хуан Карлос Агилера (Испания)
- 427 – Сауль Ньигэс (Испания)
- 419 – Энрике Соллар (Испания)
- 417 – Габи (Испания)
