Коке первым в истории Атлетико сыграл 700 матчей

Испанец теперь опережает ближайшего преследователя на 189 игр

Коке первым в истории Атлетико сыграл 700 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Испанский футболист мадридского Атлетико Коке достиг отметки в 700 сыгранных матчей за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 13 тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико на выезде победил Хетафе со счетом 1:0.

Коке стал первым игроком в истории мадридского клуба, сыгравшим 700+ матчей за команду.

Более того, самым близким к Коке в истории Атлетико является Ян Облак, сыгравший на 189 матчей меньше испанца (511).

Игроки с наибольшим количеством матчей за Атлетико во всех турнирах

  • 700 – Коке (Испания)
  • 511 – Ян Облак (Словения)
  • 504 – Аделардо (Испания)
  • 469 – Анхель Корреа (Аргентина)
  • 462 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 459 – Томас Реноньес (Испания)
  • 456 – Хуан Карлос Агилера (Испания)
  • 427 – Сауль Ньигэс (Испания)
  • 419 – Энрике Соллар (Испания)
  • 417 – Габи (Испания)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
