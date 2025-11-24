Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский коуч интересен клубам из Европы. Состоялись переговоры
Другие новости
24 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:55
744
0

Украинский коуч интересен клубам из Европы. Состоялись переговоры

Юрий Вернидуб отказал «Лудогорцу»

24 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:55
744
0
Украинский коуч интересен клубам из Европы. Состоялись переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский специалист Юрий Вернидуб привлекает внимание двух европейских клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 59-летний специалист вел переговоры с «Лудогорцем», но стороны к соглашению не пришли, ибо специалист не намерен покидать Украину, пока не получит на это законное право. При этом, в приоритете у специалиста работа за пределами Украины. Сейчас у Вернидуба есть вариант в Азербайджане. Также Юрий Вернидуб отказал клубу из Венгрии.

Последним место работы Вернидуба был «Кривбасс», который он покинул летом 2025 года.

Ранее Бакари Конате прокомментировал ничью за «Вересом».

По теме:
Бакари КОНАТЕ: «Такое может произойти с любой командой»
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Лудогорец Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке чемпионат Болгарии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
Футбол | 24 ноября 2025, 06:33 3
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс

На счету Лео 404 голевые передачи за карьеру – все официально занесены в статистику

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24 ноября 2025, 07:32 2
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного

На данный момент Мирон Богданович считает лучшим легионером Виталия Миколенко

Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.11.2025, 11:26
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Футбол | 23.11.2025, 13:37
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 187
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 11
Авто/мото
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем