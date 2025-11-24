Украинский коуч интересен клубам из Европы. Состоялись переговоры

Украинский специалист Юрий Вернидуб привлекает внимание двух европейских клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 59-летний специалист вел переговоры с «Лудогорцем», но стороны к соглашению не пришли, ибо специалист не намерен покидать Украину, пока не получит на это законное право. При этом, в приоритете у специалиста работа за пределами Украины. Сейчас у Вернидуба есть вариант в Азербайджане. Также Юрий Вернидуб отказал клубу из Венгрии.

Последним место работы Вернидуба был «Кривбасс», который он покинул летом 2025 года.

