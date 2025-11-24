Бакари КОНАТЕ: «Такое может произойти с любой командой»

Малийский защитник «Кривбасса» Бакари Конате прокомментировал матч УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Вересом» (2:2):

– Бакари, поздравляем тебя с дебютным голом за «Кривбасс». Вспомни тот момент, как все произошло?

– Я очень счастлив. Это мой первый гол за Клуб, и я действительно рад и благодарен всем. Надеюсь, что он не станет последним. Буду работать еще больше, чтобы забивать в каждом матче, помогать команде и двигаться дальше.

– Удачный первый тайм и сложный второй тайм с двумя пропущенными мячами. В чем причина?

– Такое может произойти с любой командой. В первом тайме мы имели возможность забить больше, три или даже четыре гола. Всего же забили два, и это было неплохо. Могли продолжить в этом же темпе и развить преимущество, но в футболе бывает по-разному. Соперник тоже предпринял усилия, чтобы отыграться. Нам нужно еще больше работать перед следующими матчами.

– В конце матча ты подарил свою футболку маленькому фану «Кривбасса». Что испытываешь в такие моменты?

– Да, я знаю этого мальчика, и для меня это большая гордость. Он маленький, но меня очень любит, он большой фанат. На каждом матче он находится, поддерживает меня. Я чувствовал, что должен отблагодарить его хотя бы так, подарить футболку. Это не награда, а благодарность за его поддержку. Просто хотел доставить ему приятно.