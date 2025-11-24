Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АРТЕТА – о 4:1 с Тоттенхэмом: «Особый день. Эзе мог забить пять»
Англия
24 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:27
АРТЕТА – о 4:1 с Тоттенхэмом: «Особый день. Эзе мог забить пять»

Тренер Арсенала прокомментировал результат поединка

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат поединка с «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ (4:1).

«Для нас это особенный день. Мы осознавали, насколько важен этот матч и что он значит для наших болельщиков. Возможность подарить им такую радость – это чудесно».

О том, что Эберечи Эзе стал лишь четвертым игроком в истории, сделавшим хет-трик в дерби Северного Лондона, Артета отметил:

«Это показывает, насколько сложно добиться того что он сделал сегодня. Честно говоря, он мог забить четыре или пять мячей. Эзе – превосходный игрок, способный создавать феерические моменты.

Мы контролировали ход всего матча, создали много моментов и были близки к забитым голам. Сохраняли терпение и уверенность.

Любой, кто выходит на поле, выполняет свою работу. У этого состава есть вера и мастерство, которые позволяют стабильно демонстрировать результат.

Мы показываем хорошие результаты, но каждый матч в Премьер-лиге чрезвычайно сложный. Впереди много игр, поэтому фокусируемся на каждой следующей. Насладимся сегодняшним вечером, а затем сыграем с «Баварией» дома и с «Челси» на выезде. У нас будет напряженная неделя», – поделился мыслями Артета.

Микель Артета Арсенал Лондон Арсенал - Тоттенхэм Тоттенхэм Эберечи Эзе
Михаил Олексиенко Источник: BBC
